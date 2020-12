Chi è Andrea Di Carlo, il nuovo fidanzato di Arisa

editato in: da

Un nuovo amore per Arisa. La cantante sta vivendo momenti importanti sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Proprio per quanto riguarda la sua sfera più privata è emersa la sua relazione con Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo.

Le voci su un possibile nuovo fidanzato si rincorrevano da qualche giorno, complici anche le frasi lanciate da Rudy Zerbi durante Amici, ma la conferma è arrivata tramite il profilo Instagram di Andrea Di Carlo che ha postato lo scatto di un bacio insieme ad Arisa.

Di Carlo è titolare della Adc Management, un’agenzia che si occupa di diversi artisti compresa proprio Arisa. Inoltre è un autore televisivo e ha lavorato per la trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno che vede alla guida Serena Bortone. Nella sua gallery su Instagram, dove è seguito da più di 10mila follower compare spesso in immagini con vip: da Can Yaman ad Asia Argento passando proprio per Arisa. La coppia è ritratta in una foto accompagnata dalla frase: “Da cosa nasce cosa. E poi la COSA” con il tag al profilo della cantante. Ma è l’ultima immagine postata, quella di un bacio, ad aver fatto luce sulla relazione tra i due, ricevendo – come comprensibile – tantissimi like e commenti. Mentre, per ora dal profilo Instagram della cantante, non ci sono novità in merito.

Un momento davvero bello quello che sta vivendo Arisa che ha da poco iniziato una nuova esperienza nel mondo della televisione: dopo essere stata giudice di X Factor qualche anno fa, è stata chiamata a ricoprire il ruolo di insegnante di canto nella ventesima edizione della fortunata trasmissione televisiva di Maria De Filippi Amici. Proprio negli studi televisivi è iniziata a circolare la voce di un nuovo amore per Arisa: il “colpevole” è stato il collega Rudy Zerbi che aveva parlato di un fidanzato. Inoltre Arisa tornerà a calcare il palco di Sanremo, sarà infatti tra i 26 Big che prenderanno parte alla 71esima edizione della kermesse canora. L’artista ha partecipato alcune volte e vinto due: la prima volta nel 2009 nella categoria Nuove Proposte con il brano Sincerità, ha poi replicato la vittoria ma nei Big, nel 2014 con Controvento. Nel 2021 parteciperà al Festival con il brano Potevi fare di più.