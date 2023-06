Anna Pettinelli, la nuova fiamma è l’ex di Arisa: avvistata con Andrea Di Carlo

Fonte: IPA Anna Pettinelli innamorata, la nuova fiamma è Andrea Di Carlo

Anna Pettinelli è tornata a sorridere: dopo la rottura con Stefano Macchi, da poco diventato padre di una bimba nata con la nuova compagna Elisa D’Ospina, la conduttrice radiofonica avrebbe un nuovo amore. Si tratta di un nome già conosciuto agli appassionati di gossip: stiamo parlando infatti Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo, nonché ex fidanzato di Arisa, con il quale la speaker è stata avvistata più volte (anche sui social).

È ritornato l’amore nella vita di Anna Pettinelli: archiviata la storia d’amore con Stefano Macchi, la speaker radiofonica avrebbe trovato un nuovo compagno. Stando alle indiscrezioni diffuse da Novella 2000, la conduttrice avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo – che cura l’immagine di personaggi come Can Yaman e Morgan, solo per citarne alcuni – ed ex fidanzato di Arisa.

I due sono stati pizzicati insieme durante una cena, e non mancano gli scatti social a testimonianza dei loro incontri. Se i più scettici parlano di semplici meeting di lavoro, c’è chi è certo che tra i due sia sbocciato un sentimento. Del resto i post degli ultimi mesi del manager sembrano parlare chiaro: Di Carlo pare aver seminato degli indizi che lasciano intuire che quella con Anna Pettinelli sia una frequentazione che va avanti da qualche tempo.

Anche la stessa conduttrice qualche mese fa si era lasciata andare a delle confessioni sulla sua vita privata. Seppur da sempre molto riservata sulle questioni sentimentali, nel salotto di Verissimo aveva ammesso: “Mi sto frequentando con una persona. È presto per parlare di fidanzamenti e parlare d’amore ma mi vedo con una persona”, spiegando di affrontare però questa nuova relazione con i piedi di piombo.

La rottura con Stefano Macchi

“Le storie d’amore finiscono: ti trovi a crescere in una maniera, a frequentare una persona e poi ti volti e vedi che non sei più allineato, non hai più la persona che pensavi fosse accanto”. Con queste parole Anna Pettinelli aveva raccontato a Silvia Toffanin della rottura con il compagno Stefano Macchi, al quale era legata da oltre 8 anni.

La fine della storia tra la conduttrice radiofonica e il compagno è avvenuta di comune accordo, dopo una splendida e lunga storia d’amore che però si era esaurita nel tempo. Pettinelli ha sottolineato più di una volta di non essere più innamorata e che le loro vite avevano preso una strada diversa.

Questo però non ha risparmiato sofferenze e dolore ad Anna, che aveva spiegato: “Ci sono tante cose che rimangono, di questa storia rimane un po’ poco a dirti la verità: sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in un modo completamente diverso e non è andata così”.

Nel frattempo Stefano Macchi ha ritrovato l’amore al fianco di Elisa D’Ospina, che l’ha reso papà per la prima volta di un bel maschietto, Niccolò, nato lo scorso maggio. All’ex compagno la speaker aveva augurato una buona vita: “Io spero che veramente sia felice, che sia proprio quello che lui vuole e che abbia una vita serena”.