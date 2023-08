Anna Pettinelli, la confessione dopo il furto: rubata la cosa più importante

Fonte: IPA Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è uno dei volti più noti del panorama radiofonico italiano. L’ironica conduttrice si è fatta conoscere al grande pubblico anche per le sue apparizioni televisive, tra cui l’esperienza come professoressa nella famosa scuola di Amici. Molto seguita anche sui social, Anna Pettinelli ha deciso di raccontare, attraverso alcune storie su Instagram, il furto subito mentre si trovava in vacanza.

Anna Pettinelli vittima di furto si sfoga sui social

Brutta sorpresa per Anna Pettinelli al rientro dalle ferie. Infatti, l’ex professoressa di Amici ha raccontato a tutti i suoi sostenitori di aver subito un furto. La spiacevole notizia arriva dopo un periodo di rinascita per la speaker radiofonica, che, negli ultimi tempi, era stata avvistata in compagnia di Andrea Di Carlo, sua presunta nuova fiamma, dopo la travagliata fine della lunga relazione con Stefano Macchi.

Anna Pettinelli ha condiviso una story, sul suo account Instagram ufficiale, in cui racconta di aver subito un furto e si rivolge direttamente ai malviventi, che si sono appropriati dei suoi averi: “Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici tre giorni di vacanza che ho organizzato quest’estate”.

I ladri, quindi, approfittando dell’assenza della conduttrice, hanno svaligiato la sua casa, portando con sé anche oggetti dal valore inestimabile per Anna Pettinelli. La conduttrice, ringraziando ironicamente i ladri, ha spiegato perché gli oggetti sottratti siano così importanti per lei. “Vorrei ringraziarli per avermi portato ogni oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare)”.

Il senso di paura di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha scritto un messaggio ai ladri che si sono introdotti a casa sua, attraverso i social network. Il volto noto della tv ha espresso il suo rammarico per aversi visto sottrarre degli oggetti che le ricordavano delle persone adesso scomparse.

La speaker, però, ha anche espresso il malessere provato in questi giorni nel vivere la sua stessa casa, confessando di provare paura e impotenza: “Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine. Ma soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza”.

Malgrado il disappunto e il dispiacere per la perdita degli oggetti personali, Anna Pettinelli ha chiuso la sua lettera con un messaggio positivo, caratteristico del carattere forte con cui il pubblico l’ha sempre conosciuta. La conduttrice ha affermato, infatti, che malgrado la spiacevole perdita di oggetti a lei cari, i ricordi a loro legati resteranno sempre con lei e nessuno potrà mai portarglieli via: “Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi e quelli, al di là delle finestre spaccate, non vi apparterranno mai”.

Dalle parole di Anna Pettinelli emerge tutta la tristezza, l’impotenza e il dolore per la violazione della propria casa e la distruzione di oggetti personali legati a persone che ha amato tanto e che, purtroppo, non ci sono più. Un senso di impotenza e un’amarezza per un gesto orribile e violento, che ha privato l’ex prof del talent di Canale5 di ogni sicurezza e tranquillità.