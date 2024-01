Anna Pettinelli aveva già parlato del suo nuovo amore a Verissimo, tenendo però i dettagli per sé. “Per scaramanzia” aveva detto, ma si sa che le sorprese nel salotto di Silvia Toffanin non mancano mai e stavolta ce n’è stata una davvero inaspettata, proprio nel giorno del suo compleanno. “Non te lo aspettavi, però sono qui per farti gli auguri” ha esordito il fidanzato Giuseppe in un videomessaggio, mostrando per la prima volta il suo volto e aprendo il cuore a rivelazioni intime sulla speaker radiofonica e Prof. di Amici. Che, di contro, è rimasta totalmente spiazzata.

Anna Pettinelli, il fidanzato Giuseppe si mostra per la prima volta

Per sua stessa ammissione, Anna Pettinelli ha preferito vivere la relazione con il nuovo fidanzato lontano dalle telecamere e dal clamore del gossip. Una scelta comprensibile, visto il fine affatto lieto della precedente storia con Stefano Macchi, che la coppia aveva esposto mediaticamente partecipando insieme anche a un’edizione di Temptation Island che ormai è rimasta nella storia.

Stavolta ha voluto fare le cose in modo diverso, cercando di custodire gelosamente anche la sua identità. Ma se finora si era limitata a rivelarne il nome (lo chiama “Beppe”), nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 28 gennaio, giorno del suo 67esimo compleanno, la conduttrice radiofonica e Prof. di Amici ha ricevuto la sorpresa più inattesa: un videomessaggio proprio da quel fidanzato lontano dal mondo dello spettacolo di cui abbiamo sempre saputo pochissimo.

Le parole del fidanzato Giuseppe a Verissimo

Se mostrarsi in prima persona è stato di per sé un grande passo, la più grande dimostrazione d’amore sono state le sue parole. “Non te lo aspettavi però sono qui per farti gli auguri di compleanno – ha esordito così nel videomessaggio, condiviso nel salotto di Silvia Toffanin con la complicità della figlia Carolina -. Ci siamo conosciuti in un modo particolare, mi ricordo che siamo andati a prendere un aperitivo insieme, siamo rimasti un’ora a parlare e all’uscita le ho preso la mano. Da quel momento non gliel’ho più lasciata”.

“Non mi interessa il tuo cognome, lo dimenticherò, a me interessa soltanto la persona che è Anna – ha proseguito -. Sono rimasto folgorato in particolar modo dal suo sorriso, per me è ineguagliabile, mi frantuma letteralmente. È una donna risolta, molto matura, diversa da quello che molte persone immaginano. Quando c’è bisogno di lei, lei c’è sempre. Ti amo…profondamente. Sarà ripetitiva ma questa, amore mio, è la verità.

“Non me l’aspettavo una cosa così”, ha commentato una Pettinelli visibilmente emozionata e – per una volta – senza parole. Ben diversa dall’immagine che ne abbiamo dalle puntate di Amici, dobbiamo ammetterlo. “Lui è schivo, è una persona che non si mostra e che fa la sua vita – ha spiegato -. (…) Non mi aspettavo soprattutto che si mettesse così a nudo perché è un siciliano tutto corazza. (…) Lui è molto romantico ma molto riservato, il fatto che sia venuto a Verissimo è veramente scioccante. (…) Lui è un uomo passionale, romantico”. E sì, lo ha proprio dimostrato, esponendosi per dimostrare tutto l’amore che prova, sebbene non ci fossero dubbi.