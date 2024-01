Ilary Blasi torna a Verissimo per una nuova verità. Le anticipazioni della puntata del 28 gennaio rivelano come la conduttrice romana sia pronta per raccontare di più sulla sua separazione da Francesco Totti, che ormai ha assunto le fattezze di una struggente telenovela. Dettagli, indiscrezioni e rivelazioni che dovrebbero comparire all’interno del suo libro Che stupida – La mia verità e che sembra andare ben oltre le dichiarazioni rese in Unica, documentario di Netflix al quale il suo ex non ha mai risposto.

Cosa dirà Ilary Blasi a Verissimo

È certamente la più attesa. Ilary Blasi ha sempre scelto Verissimo per raccontare le tappe importanti della sua vita, private e professionali, e questa volta non è stata da meno. La prima intervista dopo la separazione è arrivata molto tardi e dopo l’uscita del documentario di Netflix nel quale ha parlato per la prima volta del divorzio, dei tradimenti, delle borsette sottratte e dei Rolex. Ora, a distanza di pochi mesi, la conduttrice torna nel salotto di Silvia Toffanin per un importante aggiornamento, proprio a pochi giorni dalla sentenza di divorzio definitiva che è attesa ormai da tempo.

Nel merito della vicenda è intervenuto anche Cristiano Iovino, l’uomo con il quale avrebbe preso solo un caffè a Milano. A detta di lui, invece, ci sarebbe stata una frequentazione più intima che lei ha smentito ancora: “La verità è quella che ho raccontato io”. Questo e molto altro è contenuto nel volume firmato da Ilary Blasi, che ha presentato sul suo profilo Instagram all’inizio dell’anno e che esce il 30 gennaio per Mondadori.

Gli altri ospiti del 28 gennaio

Una puntata ricchissima, quella del 28 gennaio, per la quale è attesa la Prof di Amici Anna Pettinelli. Temuta ma anche apprezzata per il suo carattere sincero e deciso, è pronta per raccontare qualcosa di sé ma anche per darci qualche anticipazione sul futuro del talent più longevo della storia della televisione. E ancora, Rosanna Fratello, reduce dal GF, è in studio per raccontare dei suoi progetti futuri e per tornare sul tormentone lanciato da Stefano Miele Se t’amo, t’amo, brano scritto da Cristiano Malgioglio e fortunatissimo, oggi tornato alla ribalta proprio grazie alla sua permanenza all’interno della casa.

Silvia Toffanin ospita anche Roberta Capua, volto tv ed ex Miss Italia, che per la prima volta racconta il suo anno difficilissimo in cui ha dovuto affrontare la perdita della sua mamma, con la quale aveva condiviso il titolo di Reginetta di bellezza. In studio anche Piera Maggio, la coraggiosa mamma di Denise Pipitone, per affrontare la questione del video comparso su TikTok e in cui si parlava del ritrovamento della figlia, scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

La puntata del 28 gennaio di Verissimo va in onda su Canale 5 dalle 16,30, subito dopo la consueta puntata di Amici di Maria De Filippi. Il programma è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity mentre i video integrali e le interviste in pillole sono disponibili subito dopo. Inoltre, rimangono fruibili all’interno della piattaforma. La conduzione, come da tradizione, è affidata a Silvia Toffanin.