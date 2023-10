Appena terminata l’odierna puntata di Amici, la prof Anna Pettinelli si è collegata, direttamente dai banchi della scuola più famosa della televisione, con Silvia Toffanin. Ospite di Verissimo, Pettinelli ha svelto un felice segreto: l’insegnante non è più single ma, da ormai parecchi mesi, è felicemente innamorata di un bel cuoco misterioso.

Il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la coach di Amici Anna Pettinelli ha lanciato una notizia bomba: la prof non è più single. Nella vita di Pettinelli, dallo scorso maggio, è arrivato Giuseppe, per gli amici Beppe. Un cuoco non famoso che “in passato si è occupato di altro”. La storia prosegue a gonfie vele, ma Pettinelli non rivela nulla di più, “per scaramanzia”.

Ma è ottimista e convinta che, stavolta, le cose andranno a gonfie vele: “La prossima volta vengo in studio da te e chissà che non venga con il mio nuovo amore” si sbilancia. D’altronde, tale Beppe ha conquistato anche la figlia Carolina: “le piace molto, dice che è un bell’uomo e che ha l’età giusta, perché finora ho sempre avuto uomini più giovani”. E, per finire, con un pizzico di ironia, Pettinelli afferma: “Spero sia quello giusto perché se non va bene con questo mi faccio monaca”.

Il passato sentimentale di Anna Pettinelli non è stato tutto rose e fiori e tornare a fidarsi, innamorarsi di nuovo, non è facile: “Mi sono innamorata lentamente, combattendo diffidenze e dubbi. Lui non è abituato ad avere una donna di spettacolo, quindi tante gelosie”. Nonostante le difficoltà, però, la speaker radiofonica sorride quando parla del suo Beppe.

La fine dell’amore con Stefano Macchi

Prima di Beppe, nella vita di Anna Pettinelli ci fu Stefano Macchi, suo compagno per otto anni. La coppia aveva anche partecipato al reality Temptation Island, uscendone insieme, nonostante la gelosia scatenata dal rapporto particolarmente intimo dell’uomo con alcune tentatrici. Poi, arrivò la crisi: “La fiamma è diventata un lumicino e piano piano si è spenta” aveva racconta Pettinelli.

Per la coach fu un periodo particolarmente doloroso: “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo che le cose andassero in maniera diversa, ma non è andata così”. Le ragioni dietro la fine della relazione, sembra abbiano riguardato il “vedere la vita in maniera diversa”.

Oggi, Stefano Macchi fa coppia fissa con la modella Elisa D’Ospina, da cui, nel maggio del 2023 ha avuto un figlio, il piccolo Niccolò. Le cose tra i due proseguono a gonfie vele e, lo scorso ottobre, in diretta a La volta buona, D’Ospina ha chiesto la mano al fidanzato, coronando così il loro sogno d’amore. “Spero che sia felice e che abbia una vita serena” ha commentato Anna Pettinelli.