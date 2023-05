Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono genitori: la prima foto con Niccolò

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

La storia di un vero “miracolo” quella della nascita di Niccolò Macchi, primo figlio di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi. La coppia, che aveva dato il lieto annuncio della dolce attesa a novembre, ha finalmente dato il benvenuto al piccolo. La loro storia d’amore, iniziata “ufficialmente” nell’estate del 2022, è la prova che l’anima gemella arriva proprio quando meno te l’aspetti.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono genitori: la prima foto su Instagram con Niccolò

“Il nostro miracolo”, così avevano annunciato la dolce attesa di Niccolò su Instagram, dopo aver organizzato una sorpresa davvero unica. “Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola”, ha scritto Stefano Macchi su Instagram, condividendo la prima (dolcissima) foto insieme a Niccolò e alla mamma Elisa.

Un post, alcune stories su Instagram, una foto che mostra – finalmente – l’arrivo del piccolo Niccolò. Naturalmente, sono stati tantissimi i commenti di felicità e congratulazioni, come da parte di Elisabetta Gregoraci: “Felicità. Congratulazioni ragazzi, oggi è il giorno più bello della vostra vita. Benvenuto Niccolò”, ha scritto la conduttrice di Battiti Live.

L’annuncio dell’attesa di Niccolò

La notizia della gravidanza è stata (quasi) inaspettata, dal momento in cui, alla fine, la loro storia d’amore è abbastanza recente: la conferma, infatti, è arrivata solo nel corso dell’estate 2022. Dopo un iniziale silenzio, soprattutto dovuto alla rottura tra Stefano Macchi e Anna Pettinelli – annunciata a giugno del 2022 – alla fine è arrivata la notizia più bella, l’attesa di Niccolò.

“Non hai scelto nulla quando i tuoi occhi si tuffano nella mia anima e non ho scelto nulla quando i miei occhi si tuffavano nella tua anima. Parlando raccontavamo altre intenzioni. Abbiamo volato in un universo comune, buio, silenzioso ma fatto di respiri, di due spiriti illuminati dalle stelle. E a ritmo del nostro amore improvviso, sei tu che ci hai scelto. Quando ci siamo riconosciuti, sei sempre stato con noi. Come adesso che ti aspettiamo davvero”, una dichiarazione d’amore in piena regola.

La storia d’amore tra Elisa D’Ospina e Stefano Macchi

Quando si è ex di qualcuno, non è facile andare avanti. A lungo, infatti, Stefano Macchi è stato con Anna Pettinelli: come dimenticare la loro partecipazione a Temptation Island? Dopo la loro rottura, Macchi ha iniziato a uscire con Elisa D’Ospina, fino a quando non hanno annunciato la gravidanza. La D’Ospina ha un divorzio alle spalle: eppure, questi amori, questi “fantasmi”, non hanno impedito alla loro storia di avere inizio e soprattutto il più bel lieto fine. Anzi, la “fortuna” in amore è arrivata quando meno se lo aspettavano.

Ad avere confermato la relazione con Elisa è stato lo stesso Stefano: invece di continuare a osservare le indiscrezioni, ha preferito mettere un punto alla questione, condividendo su Instagram alcuni scatti di coppia all’insegna della “felicità”. Nonostante il passato, però, in molti hanno sempre sostenuto la coppia. Segno che si può sempre – anzi, si deve – andare avanti. E adesso possono stringere finalmente a sé il loro miracolo: Niccolò è pronto a “navigare e volare” con i suoi genitori, che non aspettavano altro di conoscerlo.