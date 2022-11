Elisa D’Ospina in dolce attesa: “Il nostro miracolo”. L’ex di Anna Pettinelli presto papà

Elisa D’Ospina ha annunciato la propria gravidanza. Presto diventerà mamma e il suo fidanzato Stefano Macchi sarà per la prima volta padre. Una notizia splendida, annunciata sui social della coppia con un video romantico e tenero. Lei ha deciso di sorprenderlo, offrendogli una scatola che conteneva il regalo più bello della sua vita.

Elisa D’Ospina incinta: Stefano Macchi sarà papà

Una notizia che giunge con una certa sorpresa, considerando come i due siano fidanzati da pochi mesi. La loro storia ha infatti avuto inizio la scorsa estate. Dopo una prima parte della giornata trascorsa in totale serenità sul litorale laziale, la modella ha deciso di fare due passi per le vie di Roma. Eccoli dunque arrivare nel centro storico, dove si è svolta la consegna del test di gravidanza.

La location non è stata affatto casuale. Elisa D’Ospina ha voluto ricevere una sorta di benedizione, optando per Piazza San Pietro, così da avere il Vaticano a fare da sfondo alla scoperta del suo compagno.

“Il nostro miracolo”, scrivono i due sui social, mostrando il momento della scoperta di lui in un video, che ha come sfondo proprio la voce di Stefano Macchi, che legge la tenera lettera che Elisa gli ha scritto, dedicandola al piccolo nascituro che porta in grembo.

“Non hai scelto nulla quando i tuoi occhi si tuffano nella mia anima e non ho scelto nulla quando i miei occhi si tuffavano nella tua anima. Parlando raccontavamo altre intenzioni. Abbiamo volato in un universo comune, buio, silenzioso ma fatto di respiri, di due spiriti illuminati dalle stelle. E a ritmo del nostro amore improvviso, sei tu che ci hai scelto. Quando ci siamo riconosciuti, sei sempre stato con noi. Come adesso che ti aspettiamo davvero”.

Lui non ha saputo trattenere le lacrime, travolto da mille emozioni nello scoprire di poter diventare padre tra non molto. Tenendo conto di calcoli approssimativi, il primogenito potrebbe venire al mondo proprio nell’estate 2023, a un anno dall’inizio della loro relazione. Un anniversario a dir poco speciale.

Stefano Macchi papà: la reazione di Anna Pettinelli

Il nome di Stefano Macchi sarà ancora a lungo legato a quello di Anna Pettinelli nella mente degli spettatori. La loro partecipazione a Temptation Island ha infatti svelato dettagli intimi della loro relazione, spingendo la gente da casa a incuriosirsi sempre più. La loro rottura ha sorpreso un po’ tutti e, poco dopo l’annuncio, ecco le prime foto di Stefano con Elisa.

Non è trascorso molto tempo da quelle parole della Pettinelli: “Stefano non è più mio marito”. Oggi ha preferito non commentare. Resta però fissa sul suo profilo Instagram la bio modificata in seguito alla fine della storia con Macchi: “Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia. Sono la solita co****na”.

Un nuovo amore che nasce dalle ceneri di quelli precedenti. Anche Elisa D’Ospina ha infatti alle spalle un divorzio. La modella vicentina è stata a lungo sposata con Andrea Alessandrini Gentili, per dieci anni fin dal 2011. Oggi sono felici insieme e i fan non attendono altro che nuovi aggiornamenti su quel piccolo miracolo che custodiscono con cura.