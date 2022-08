Anna Pettinelli, il suo ex Stefano Macchi ha un nuovo amore (e lo presenta su Instagram)

Stefano Macchi ha decisamente voltato pagina. Dopo l’annuncio della fine della relazione con Anna Pettinelli, l’attore e doppiatore italiano è uscito allo scoperto, presentando su Instagram il suo nuovo amore.

Stefano Macchi, chi è il nuovo amore dell’ex di Anna Pettinelli

Il matrimonio di Anna Pettinelli e Stefano Macchi è ormai un capitolo chiuso: che la storia fosse ormai arrivata al capolinea era cosa nota, ma adesso a darne conferma è proprio l’attore, che ha pubblicato su Instagram una foto con il suo nuovo amore. Macchi infatti ha ritrovato il sorriso accanto a un’altra donna: si tratta di Elisa D’Ospina, modella curvy classe 1983, nota al grande pubblico per essere una degli ospiti fissi del programma di Rai 2 Detto Fatto, già dai tempi della conduzione di Caterina Balivo.

Adesso i due non hanno più nessuna intenzione di nascondersi: Macchi ha pubblicato sui social i primi scatti di coppia, realizzati durante una vacanza a Ibiza. “Felicità”, ha scritto lui a corredo di un selfie allo specchio, e lei replica: “Tu” accompagnando il commento con un cuoricino. Tutto lascia pensare che la storia tra Stefano ed Elisa D’Ospina proceda a gonfie vele, tra selfie e messaggi d’amore. Su Instagram la coppia appare innamorata e complice, scattandosi foto allo specchio con lo sfondo di Ibiza, dove stanno trascorrendo una vacanza da sogno.

Anche Elisa D’Ospina ha chiuso un capitolo d’amore in precedenza, quello con Andrea Alessandrini Gentili, con cui era convolata a nozze nel 2011. Anche in questo caso si tratta di una storia finita: adesso la modella è tornata a sorridere accanto a Stefano.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, la fine della loro relazione

Il pubblico aveva imparato a conoscere la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi e si era appassionato alla loro storia d’amore durante la partecipazione a Temptation Island Vip. I due avevano cercato di capire, attraverso il viaggio nei sentimenti, quanto solido fosse il loro amore, mettendolo alla prova.

La coppia – sebbene abbia rischiato di lasciarsi a causa della gelosia della conduttrice – era uscita dal programma insieme, e tutto sembrava andare tutto a gonfie vele. Ma lo scorso aprile, nel salotto di Verissimo, la Pettinelli si era lasciata andare a una confessione inaspettata, lasciando intendere che ci fossero dei problemi nella sua vita sentimentale. “Mi devi invitare un’altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga”, aveva detto la speaker radiofonica. “Ne parleremo fuori dal contesto di Amici. Non va per niente bene, poi ti racconterò”.

A giugno poi era arrivata la conferma: la conduttrice aveva fatto sapere che la relazione era finita, parlando di un sentimento che si sarebbe spento col tempo: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto: “Ho voglia di sole” e s’era fatta notte”.

Intervistato da Fanpage, l’attore ha voluto semplicemente rimarcare come tra lui e Anna fosse finito l’amore: “La separazione è stata voluta di comune accordo”, aveva infatti specificato. Nessun tradimento, nessuna bugia: il loro sentimento si è pian piano spento, proprio come aveva confessato la coach di Amici.