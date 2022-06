Anna Pettinelli, la confessione dell’ex Stefano Macchi sulla fine del loro amore

Fonte: IPA Anna Pettinelli e Stefano Macchi

La storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi si è spenta lentamente, lasciando solo qualche ricordo e un po’ d’amarezza. Lo aveva annunciato qualche giorno fa la professoressa di Amici, dopo aver parlato di una crisi che si protraeva ormai da tempo. E adesso anche il suo ex fa chiarezza sulla questione, con l’unica intenzione di mettere la parola “fine” alle tante indiscrezioni che hanno ben presto iniziato a circolare.

Stefano Macchi, la fine della storia con Anna Pettinelli

Qualche settimana fa, come un fulmine a ciel sereno, Anna Pettinelli aveva rivelato di essere in crisi con il marito Stefano Macchi: le sue parole, pronunciate nel corso di un’intervista a Verissimo, avevano lasciato tutti con il fiato sospeso. In quel momento, infatti, la conduttrice radiofonica non aveva voluto addentrarsi nella questione, riservandosi di tornare a parlarne magari in un secondo momento. Cosa che è effettivamente avvenuta nei giorni scorsi, quando ormai era per lei chiaro che la frattura nata nel suo matrimonio non si sarebbe più potuta sanare.

Così, ai microfoni di S’è fatta notte, la Pettinelli ha rivelato la fine della sua lunga storia d’amore con Stefano. Quest’ultimo, che della privacy aveva fatto il suo baluardo, ha deciso di rompere il silenzio solo per confermare le dichiarazioni della sua ormai ex moglie. Intervistato da Fanpage, l’attore ha voluto semplicemente rimarcare come tra lui e Anna fosse finito l’amore: “La separazione è stata voluta di comune accordo” – ha infatti specificato. Nessun tradimento, nessuna bugia: semplicemente una fiammella che si è pian piano spenta, proprio come ha spiegato la coach di Amici.

La storia tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Sono passati ben 10 anni da quando la scintilla è scattata: Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno vissuto una lunga e bellissima storia d’amore, caratterizzata sì da alti e bassi, ma sicuramente ricca di forti sentimenti. Lui, brillante attore e doppiatore, non ha impiegato molto per fare breccia anche nel cuore di Carolina Russi, la figlia nata da una precedente relazione della Pettinelli. E nonostante gli hater, che hanno sempre creduto poco in questo flirt per via della grande differenza d’età (Stefano è più giovane di 18 anni), l’amore ha avuto la meglio.

Nel 2018, Anna e il suo fidanzato hanno persino deciso di volare alle Maldive per coronare il loro sogno, sposandosi con una cerimonia da favola. Una volta tornati in Italia, hanno voluto mettere alla prova il loro sentimento partecipando a Temptation Island Vip. Effettivamente, il rapporto ha qui subito qualche scossone, soprattutto a causa della gelosia della Pettinelli – e di qualche attenzione di troppo che Stefano ha riservato alle giovani tentatrici). Ma insieme ne sono usciti vittoriosi, forse persino più innamorati di prima.

Sembrava andare tutto a gonfie vele, fin quando proprio la professoressa di Amici non aveva parlato di crisi, ai microfoni di Silvia Toffanin. Solo in quel momento sono venute a galla le prime indiscrezioni, che purtroppo si sono concretizzate in un’inattesa rottura. Con l’amore, a volte, va così: la fiamma che brucia può sopportare anche il vento più forte, ma può soccombere davanti ad un piccolo alito. Ora entrambi possono tornare alla ricerca del sole, quello che da tempo ormai più non brillava nelle loro vite.