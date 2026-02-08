Anna Pettinelli a Verissimo: “Sono stata molestata da un uomo potente”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Anna Pettinelli si racconta a Verissimo con grande sincerità e ricorda un episodio doloroso del suo passato. Nello studio di Silvia Toffanin, la professoressa di Amici ha parlato della sua carriera, lunga 50 anni, e del traguarda dei 70 anni che si fa sempre più vicino. Nel fare un bilancio della sua vita Anna ha svelato di non essere stata fortunata in amore e di aver affrontato, all’inizio del suo percorso in radio, un momento particolarmente traumatico che l’ha inevitabilmente segnata.

La confessione dolorosa di Anna Pettinelli

“Avevo 20 anni – ha confessato a Silvia Toffanin – e venivo da un paio di anni di radio private e libere, mi sono avvicinata a una realtà seria. Poi un giorno ho incontrato un funzionario e questa persona mi ha molestata nel suo studio professionale dove io ero andata per un appuntamento. Ti trovi davanti una persona potente, non è facile”.

“Io avevo il cuore puro, pieno di entusiasmo – ha raccontato Anna Pettinelli -. Lui si è avvicinato, ha provato a baciarmi, io l’ho respinto e ho guadagnato la fuga”. La professoressa di Amici di Maria De Filippi ha svelato di provare un forte senso di ingiustizia e di fastidio ancora oggi, nonostante da quel momento siano trascorsi anni.

“Lui mi diceva che non avrei fatto carriera – ha aggiunto -. Non l’ho mai raccontato a nessuno, ne ho poi parlato con un agente che si era occupato di me e lui mi disse che di questa persona se ne parlava già. Io in ogni caso quel programma l’ho avuto lo stesso. Quel funzionario non l’ho più visto e non l’ho denunciato. Avevo 20 anni e non sapevo neanche come funzionava quel mondo”.

Anna Pettinelli: “Sono sfortunata in amore”

“Sono single, mi manca l’amore – ha confessato Anna, parlando delle sue relazioni a Silvia Toffanin -. Secondo te posso trovarlo? Ho dei dubbi fondati. Sono diventata estremamente autonoma, indipendente, con una vita che vivo secondo i miei dettami, le mie voglie, i miei desideri. Coniugarla con qualcuno che magari non fa parte del mio mondo la vedo difficile”.

La Pettinelli ha confidato alla conduttrice di non credere più nell’amore. “Non sono stata fortunata in amore – ha rivelato, poi ha spiegato di essere rimasta delusa dall’ultimo compagno -. Lui mi è piaciuto molto, aveva una doppia identità, ci ho provato a farla funzionare la storia ma non c’è stato verso”.

Poi la rivelazione. Come accaduto in passato ad Arisa, la Pettinelli ha detto di essersi iscritta in una app di incontri. “Avevo come nickname Tesla, ho fatto due incontri”, ha spiegato. In studio, a sorpresa, anche sua figlia Carolina Russi a cui la speaker radiofonica è legatissima.

“In mia figlia riconosco una protezione dell’autonomia che io ho sviluppato molto dopo – ha raccontato Anna nello studio di Verissimo, parlando di un rapporto straordinario, fatto di fiducia e confidenze -. Amo mia figlia Carolina con tutta me stessa, non posso metterle il muso. Mi sento come se potessi ancora insegnare qualcosa, ma ho fatto tanti errori, non so se posso farlo”.

