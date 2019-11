Temptation Island vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sposano

editato in: da

L’esperienza a Temptation Island Vip li ha messi a dura prova, ma Anna Pettinelli e Stefano Macchi sembrano essere riusciti a superare ogni ostacolo grazie al loro amore. E ora tornano protagonisti del gossip rosa, con una notizia a sorpresa, che renderà felici tutti i loro fan.

In una lunga intervista di coppia rilasciata a Gente, Anna e Stefano hanno rivelato qualche dettaglio in più sul loro turbolento percorso a Temptation Island Vip. Lui si era infatti pericolosamente avvicinato alla tentatrice Cecilia, cosa che aveva suscitato la gelosia della sua fidanzata. “I litigi sono continuati” – ha confessato la Pettinelli, spiegando cosa è accaduto dopo il falò di confronto. “Ho avuto bisogno di parlare, discutere, anche litigare. Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altro“.

Come ha reagito invece Stefano Macchi, che nel corso della trasmissione di Canale 5 ha messo via ogni preoccupazione e ha pensato a divertirsi? “Non mi sono sentito infastidito dalla gelosia di Anna” – ha rivelato lui -. “Anzi, mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me. Pensavo che il momento giusto per sposarla forse è arrivato“. Sono proprio queste sue ultime parole a lasciarci a bocca aperta.

La sua è un dichiarazione che rivela il grande amore di Stefano e Anna, un amore che neanche la difficile prova affrontata a Temptation Island Vip ha saputo scalfire. E così, ora la coppia è pronta a fare il grande passo. Quella di Stefano sembra essere ancora solamente un’idea, quindi nessun dettaglio è trapelato su quello che sarà il suo grande giorno. Il fidanzato di Anna Pettinelli non si è lasciato sfuggire altro: ma è probabile che nelle prossime settimane scopriremo qualcosa in più sulle nozze che nessuno si aspettava.

In effetti, la coppia ha rischiato davvero di vedere il loro amore infrangersi. Anna Pettinelli ha chiesto il falò di confronto anticipato quando si è accorta di come il suo compagno avesse instaurato un bellissimo rapporto con la single Cecilia. E, agguerritissima, ha affrontato Stefano parlandogli senza mezzi termini di come fosse rimasta delusa dal suo comportamento. Eppure, dalla trasmissione sono usciti insieme, e pochi giorni dopo hanno rivelato che tra loro stava tornando il sereno.