Anna Pettinelli a “Verissimo” su Macchi: “Di questa storia rimane un po’ poco”. E rivela un nuovo flirt

Sincerità: se c’è una parola che può descrivere Anna Pettinelli è proprio questa. Lo ha dimostrato lei stessa ospite a Verissimo dove si è raccontata a tutto tondo. Dalla relazione finita con Stefano Macchi, di cui ha detto: “Di quella storia rimane un po’ poco”, fino al nuovo flirt sul quale non si è voluta sbottonare. Ma non solo: infatti ha raccontato anche qualche dettaglio del suo passato.

Anna Pettinelli a “Verissimo”, le parole sull’ex Stefano Macchi

Una donna forte e decisa, così Silvia Toffanin ha annunciato Anna Pettinelli come ospite di Verissimo. E la conduttrice radiofonica, ex insegnante di Amici, ha dimostrato ancora una volta di essere proprio così, lasciandosi andare a un racconto “molto personale”.

Per lei questo è stato “l’anno del grande cambiamento”, come lo ha voluto descrivere. E nella lunga chiacchierata, che ha fatto con la padrona di casa, non sono mancati gli accenni all’ex Stefano Macchi, con cui è stata insieme per otto anni e con il quale aveva anche preso parte a Temptation Island.

“Le storie d’amore finiscono – ha spiegato – le mie sono finite tutte. Le storie d’amore finiscono: ti trovi a crescere in una maniera, a frequentare una persona e poi ti volti e vedi che non sei più allineato, non hai più la persona, che pensavi fosse, accanto. E quindi le storie d’amore finiscono”.

Silvia Toffanin le ha chiesto cosa le è rimasto di quella con Stefano Macchi e Anna Pettinelli ha risposto: “Ci sono tante cose che rimangono, di questa storia rimane un po’ poco a dirti la verità: sono delusa, sono stata profondamente delusa”.

E ha aggiunto: “Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in un modo completamente diverso e non è andata così”. Tra i problemi non c’era la differenza di età: “Era vedere la vita in maniera diversa. Quello è stato il principale problema”, ha confessato.

Ora Stefano Macchi sta per diventare papà insieme alla compagna Elisa D’Ospina: “Io spero che veramente sia felice, che sia proprio quello che lui vuole e che abbia una vita serena – ha sottolineato, per poi aggiungere -. Ma noi ci siamo lasciati bene Silvia non è che poi abbiamo litigato o è stato uno strappo. Non c’è stato nessun tradimento: è stata proprio una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme. Non ero più tra l’altro innamorata”.

E anche la partecipazione a Temptation Island è servita perché: “Ha messo in luce dei lati che non conoscevo di lui, che non apprezzavo e poi da lì piano piano il rapporto si è deteriorato, si è sfaldato e non c’era più”.

Anna Pettinelli, le rivelazioni: dal matrimonio all’attuale flirt

Molto riservata, Anna Pettinelli ha sempre tenuto la sua vita privata come tale. A Verissimo si è lasciata andare a qualche rivelazione. Ha raccontato subito che sta vivendo un “flirt”. Infatti, all’affermazione di Silvia Toffanin: ”E oggi quindi tu sei sola”, lei ha risposto: “Non proprio: mi sto frequentando con una persona. È presto per parlare di fidanzamenti e parlare d’amore ma mi vedo con una persona”. Ha spiegato di essere tornata a sorridere, ma con la paura di trovarsi in situazioni che possono farla soffrire. Un momento della sua vita sentimentale, quindi, che ha ammesso di affrontare con i piedi di piombo.

Ma a parte questo non ha voluto rivelare altro in merito. Ha fatto però altre confidenze, come quella di essersi sposata in passato. Quando aveva 26 anni, salvo poi separarsi sei mesi dopo.