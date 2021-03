Arisa, l’importanza di avere accanto qualcuno che ti dice “sei bella”

editato in: da

Arisa sta vivendo un periodi “di grazia”. Ha finalmente trovato il grande amore, quello che le sta facendo decidere di “capitolare” (il matrimonio con Andrea Di Carlo probabilmente a fine estate) e anche sul fronte professionale le cose vanno a gonfie vele: la sua partecipazione a Sanremo 2021 è stata tra le più apprezzate, e anche se la canzone non è stata tra le più votate la sua interpretazione e intensità, la sua voce meravigliosa, sono state l’ennesima conferma di un talento unico.

Da tempo poi, la cantante lucana porta avanti sui social una campagna sul body positive e accettazione di sé, iniziata questa estate con la pubblicazione di scatti che evidenziavano i suoi difetti fisici, un tempo motivo di vergogna, oggi sfacciatamente esibiti con orgoglio e fierezza. A dimostrazione che anche e soprattutto le nostre imperfezioni possono diventare punti di forza.

In questi giorni Arisa ha pubblicato nuove foto sul proprio profilo Instagram, in cui mostra il suo seno, formoso e un tempo causa di grandi complessi, oggi tra l’altro segnato da alcune smagliature dovute all’età, scrivendo di come abbia finalmente imparato ad amarlo. E il merito, oltre al percorso di accettazione di cui sopra, va anche e soprattutto all’aver trovato finalmente un compagno capace di dirle milioni di volte “sei bella”, a prescindere da tutto. Perché “c’è bisogno di qualcuno che ci faccia sentire belle: ci affranca dal dubbio di non esserlo e ci rende più sicure di amarci e di amare”.