Arisa senza veli su Instagram: “Basta vergogne e interrogativi&#...

Arisa si mostra senza veli su Instagram e ancora una volta lancia un messaggio importante, diventando la paladina del body positive. Coraggiosa e determinata, la cantante ha sempre parlato con grande sincerità ai suoi fan, svelando insicurezze e paure legate anche al suo corpo e a un passato segnato dal bullismo.

Non si è mai tirata indietro di fronte alla necessità di lanciare messaggi importanti per tutte le donne e non solo, dimostrando la sua enorme forza. L’ultimo scatto postato su Instagram la ritrae senza veli e splendida, decisa ad amarsi per quella che è senza più paure. “Ma sai che c’è? – ha scritto la cantante, commentando lo scatto – Ci sono cose che non potrai fare più… il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”.

Arisa non ha mai nascosto di aver vissuto in passato una lotta interiore con se stessa e con la necessità di accettare il proprio corpo. Oggi si sente unica e splendida. Reduce dal successo di Amici 2021 e forte dell’affetto dei fan, l’artista ha raccontato la sua voglia di amarsi per quella che è. Oggi più che mai, dopo la fine dell’amore con Andrea Di Carlo, sembra decisa a concentrarsi su se stessa per ripartire ancora una volta. Già qualche mese fa, la cantante aveva pubblicato uno scatto senza veli su Instagram, invitando tutte le donne ad accettarsi e lanciando un messaggio che esaltava il body positive.

“Questa foto è un regalo per noi, non ho mai posato così – aveva spiegato Arisa con grande sincerità -. Non mi sono mai vista così. Mi piaccio molto. Mi ritrovo, mi amo, mi abbraccerei (e me la racconto.. me la canto e me la suono). Modestia a parte. Sarebbe bello se ognuna di noi si dedicasse ogni tanto una poesia, si scrivesse delle lettere e si fermasse a pensare a se stessa come si pensa ad un’inseparabile sorella gemella, a quella confidente che non ci lascerà mai. In fondo è così. Amati”.