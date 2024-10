Maxima d’Olanda, look da vera diva per l’Accademia del National Ballet

Per l'inaugurazione della nuova sede dell'Accademia del National Ballet, Maxima d'Olanda ha scelto un look da vera diva

Fonte: IPA Maxima d’Olanda

Un look da vera diva per un’occasione altrettanto importante: la Regina Maxima d’Olanda si è mostrata glamour come non mai all’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia del National Ballet. Di verde vestita, la sovrana ha salutato le giovani ballerine, assistendo emozionata anche ad alcuni spettacoli.

Il look di Maxima d’Olanda per l’inaugurazione dell’Accademia

Maxima d’Olanda riesce sempre a sorprendere. Non solo per la cordialità e la semplicità che da sempre la contraddistinguono, ma anche per i suoi outfit fuori dal comune. Se in passato ci ha abituati a look variopinti e vivaci, per la recente inaugurazione dell’Accademia del National Ballet ha scelto un ensemble da vera diva.

Fonte: IPA

Accolta dalle giovani ballerine della scuola, Maxima è apparsa elegantissima in un tubino verde di seta di Natan, con scollo a barca e gonna midi. A rendere ancor più sofisticato il suo outfit, sono stati gli accessori, tutti nelle tonalità del grigio.

La Regina ha infatti sorpreso tutti sfoggiando un vistoso cappello a falda larga dal sapore vintage, guanti in tinta e classiche décolleté. Per difendersi dalle fredde temperature dei Paesi Bassi, invece, ha scelto una cappa dal sapore retrò.

Fonte: IPA

Non potevano mancare, come si addice alle grandi occasioni, dei vistosi gioielli: oltre ad un paio di orecchini di diamanti, Maxima ha sfoggiato braccialetti in argento, uno dei quali decorato da brillanti pietre blu.

Maxima d’Olanda, il beauty look perfetto per l’autunno

Se per il suo outfit Maxima sembra essersi ispirata a grandi dive del passato, come l’indimenticabile Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany, per il beauty look ha scelto invece uno stile più personale. La Regina non ha certo paura di osare, e per valorizzare i vivaci occhi scuri ha puntato su un drammatico ombretto grigio, in tinta con gli accessori. Blush color bronzo e lip-gloss trasparente hanno completato il suo make-up.

Fonte: IPA

E l’acconciatura? Anche in questo caso, l’ispirazione sembra arrivare dal passato: complice il vistoso copricapo, Maxima ha deciso di raccogliere i capelli in un sofisticato chignon basso. Un’acconciatura perfettamente in linea con quella delle danzatrici da lei incontrate nel corso della visita all’Accademia.

La nuova Accademia del National Ballet

L’edificio inaugurato da Maxima d’Olanda è la nuova sede dell’Accademia del National Ballet (NBA) del Paese. Per la prima volta nella storia, tutti i corsi della storica istituzione saranno riuniti sotto un unico tetto: la struttura, infatti, è composta da sette ampie sale, una delle quali può essere adibita anche a teatro.

La NBA è parte dell’Amsterdam University of Art, ed è l’unica accademia in Olanda direttamente affiliata al Balletto Nazionale del Paese. Tra i corsi più richiesti, c’è quello preparatorio di 7 anni, in cui allo studio della danza si affianca l’istruzione primaria e secondaria. Attualmente, frequentano l’Accademia 165 studenti.

Nonostante il suo passato nel mondo della finanza, la Regina ha dimostrato in più occasioni di essere una grande appassionata d’arte, e ha seguito con grande attenzione le prove delle ballerine iscritte all’ultimo anno della prestigiosa scuola.