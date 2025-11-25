Maxima d’Olanda in bermuda e mocassini, è lei la Regina più audace

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Maxima d’Olanda si conferma la Regina più moderna e audace d’Europa in fatto di look. Durante il suo viaggio ufficiale in Indonesia, dove ricopre il ruolo di Inviata Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l’Inclusione Finanziaria, ha sorpreso tutti con un outfit davvero inaspettato per un evento ufficiale: bermuda neri e mocassini decorati con micro borchie. Una scelta che rompe con i canoni più conservatori dell’abbigliamento reale, ma si allinea perfettamente con l’immagine dinamica, accessibile e contemporanea che Maxima proietta da anni.

Maxima d’Olanda in Indonesia: bermuda, mocassini e borchie

I bermuda sono recentemente tornati protagonisti sulle passerelle e i mocassini sono diventati la calzatura di riferimento per l’autunno. Maxima d’Olanda, sempre attenta alle nuove tendenze, ha approfittato della sua visita in Asia per sperimentare capi che poche (se non nessuna) royal oserebbe indossare in un contesto ufficiale.

Per il suo primo giorno di attività in Indonesia, la Regina dei Paesi Bassi ha scelto un completo bianco e nero, impeccabile e minimalista. Protagonisti assoluti dell’outfit i bermuda sartoriali, un capo che le case di moda più influenti hanno riproposto per dimostrare che possono essere eleganti quanto i pantaloni.

Li ha abbinati a un blazer nero con maniche a campana, che ha già indossato in passato e che si distingue per il dettaglio architettonico nelle maniche. Sotto, una classica camicia bianca, tra le preferite di Maxima quando vuole bilanciare capi più audaci come l’ultima mise che ha sorpreso tutti.

La sua scelta di accessori è stata sobria: niente orecchini, niente anelli, nessuna delle sue spille distintive. Una decisione sorprendente visto che l’amore della 54enne per i gioielli è ben noto. L’unico tocco di colore è arrivato dalla sua manicure bordeaux, una delle tonalità più popolari di questa stagione fredda.

Nonostante il suo ruolo, Maxima d’Olanda è riuscita a trasmettere un’immagine amichevole e naturale, dimostrando che il suo stile non sempre richiede accessori elaborati per distinguersi. E che può stupire con grande facilità, seguendo le mode del momento.

Maxima d’Olanda è una Regina alla moda

I bermuda non sono una scelta neutrale: dividono, affascinano, conquistano. Ciò che fino a pochi anni fa veniva etichettato come faux pas – soprattutto in versione denim – è oggi diventato l’uniforme prediletta degli stilisti, che li hanno elevati a nuovo simbolo di lusso.

Ad esempio Dior li ha proposti in jacquard tecnico, Chanel li ha reinterpretati in tweed, mentre le attrici Gwyneth Paltrow e Suki Waterhouse li hanno già adottati come alternativa sofisticata ai classici shorts.

La versione di Maxima è un atto di stile calibrato al millimetro: un bermuda nero, sartoriale e formale, tagliato appena sotto il ginocchio. Una scelta perfetta per un impegno ufficiale: misurata, istituzionale, ma al tempo stesso audace.

Un gesto che parla la lingua della moda contemporanea: quella che celebra capi versatili, confortevoli e insieme professionali, liberando la silhouette reale dalla tirannia della gonna o del pantalone classico.

Ancora una volta, la Regina dei Paesi Bassi ha dimostrato che il suo guardaroba non conosce rigidità. A completare il look, mocassini neri impreziositi da micro borchie, un dettaglio inatteso che cattura l’attenzione. Le scarpe basse stanno vivendo un nuovo splendore tra le teste coronate – Letizia in testa – e la regina olandese si unisce alla tendenza con un modello che fonde heritage e modernità.

Del resto, il mocassino ha una storia che attraversa generazioni: dalle collezioni di Gucci, Loewe, Bottega Veneta e Celine, fino ai modelli iconici di GH Bass, come il celebre Weejun del 1936. È comodo, trasversale, capace di nobilitare ogni silhouette.

Nella versione di Maxima, aggiunge un accento rock’n’roll, giovane e inaspettato, trasformando un outfit ufficiale in una lezione magistrale di stile regale contemporaneo.

Maxima ha riaffermato la sua capacità di adattarsi a qualsiasi situazione, unendo professionalità, comfort e un tocco di originalità, anche quando si tratta di un look sorprendentemente minimalista ma al passo coi tempi.

