Letizia di Spagna detta tendenza: le scarpe che tutte dovremmo avere in guardaroba

Quando si parla di eleganza contemporanea, Letizia di Spagna è sempre un passo avanti. Ma questa volta è tutta una questione di scarpe. E no, non parliamo di décolleté o sandali vertiginosi. L’ex giornalista diventata Regina ha sfilato con un paio di mocassini da manuale, di quelli che ti fanno venir voglia di svuotare l’armadio per rifare tutto da capo.

Un paio di scarpe lucide, comode, classiche ma con carattere. Ecco perché il suo look non è passato inosservato all’annuncio dei premi Principessa di Girona.

Un completo verde bosco e tanta lezione di stile

Letizia di Spagna ha indossato un completo di Carolina Herrera, maison a lei da sempre molto cara. Si tratta di un tailleur dallo spirito raffinato ma estremamente portabile: blazer monopetto dal taglio fitted, con spalle ben costruite e silhouette definita, abbinato a un paio di pantaloni a gamba dritta e leggermente ampia, con spacco laterale. Il colore? Un verde bosco che profuma di primavera, sofisticato e insolito, perfetto per chi vuole uscire dal solito nero o blu navy senza esagerare.

Sotto la giacca, Letizia ha scelto un top nero con delicato pizzo a vista sul décolleté. Un dettaglio che fa subito “femminile” ma senza perdere la sobrietà, e che ci insegna una cosa fondamentale: anche quando si indossa un tailleur, un pizzico di lingerie ben dosata può valorizzare il tutto con grazia.

A completare il look, la Victoria bag sempre firmata Carolina Herrera, rigida, compatta e nera, e un paio di orecchini in oro rosa con diamanti e smeraldi. Una combo già vista su di lei in altre occasioni — Letizia non ha mai nascosto il suo amore per il riuso intelligente — ma che non smette di regalarci ispirazione.

Focus scarpe: i mocassini che tutte dovremmo avere

E adesso veniamo a loro, le vere protagoniste del look. Le scarpe indossate da Letizia di Spagna sono dei mocassini con mascherina, conosciuti anche come penny loafer. Un classico del guardaroba maschile reinterpretato in chiave femminile e androgina, con una linea pulita, lucida, senza tempo. La tomaia in pelle nera è liscia, con mascherina a fessura sulla parte superiore. Ma il dettaglio davvero furbo è il tacco largo e basso, perfetto per garantire comodità e slancio allo stesso tempo.

Letizia li ha abbinati al pantalone sartoriale con spacco, che cade dritto fino a sfiorare il pavimento, coprendo gran parte della scarpa. E qui un consiglio che vale oro: mai pantaloni troppo corti con queste scarpe, altrimenti si rischia di accorciare la figura. Meglio lasciarli lunghi, con taglio dritto o leggermente flare, in modo da mantenere la linea slanciata e pulita.

Ma il bello di questi mocassini sta nella loro versatilità. Sono scarpe da giorno e da sera, da indossare con:

Un completo sartoriale , proprio come Letizia. Magari color crema o sabbia per la bella stagione.

, proprio come Letizia. Magari color crema o sabbia per la bella stagione. Jeans dritti o bootcut , in denim scuro o slavato. Basta una camicia bianca in cotone e un pullover rosso per un look casual ma curato.

, in denim scuro o slavato. Basta una camicia bianca in cotone e un pullover rosso per un look casual ma curato. Gonna midi a ruota , magari in cotone rigido, da sdrammatizzare con una t-shirt grafica.

, magari in cotone rigido, da sdrammatizzare con una t-shirt grafica. Mini plissé e calzini a vista, per chi ama un tocco preppy e giocoso. Meglio se i calzini sono in cotone strutturato oppure a costine colorate.

E non abbiate paura: i mocassini possono fare un po’ male i primi giorni, ma se sono in pelle vera (magari anche vintage, perché no), col tempo si adattano al piede diventando come un guanto. Investite in un paio ben fatto, meglio se con suola leggermente rinforzata: dureranno una vita e vi salveranno in mille occasioni.

Possono essere indossati in ufficio, per un evento semi-formale, per un’uscita con le amiche o anche — perché no — per una cerimonia diurna se il dress code lo consente. L’importante è abbinarli bene e scegliere l’outfit giusto attorno a loro.