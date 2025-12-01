Maxima d’Olanda, abito in Sangallo, spilla gioiello e cappello di paglia

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Maxima d'Olanda

Proseguono gli impegni ufficiali dei reali d’Olanda con la visita di Stato in Suriname: è nel Paese dell’America del Sud che il Re Willem-Alexander e la Regina Máxima hanno partecipato alla Cerimonia di Benvenuto al Palazzo Presidenziale di Paramaribo, un momento solenne che celebra i rapporti diplomatici tra i due Paesi.

Eventi come questo fanno parte degli impegni ufficiali della coppia reale che rappresenta i Paesi Bassi in occasioni istituzionali, culturali e internazionali. Le cerimonie di benvenuto, gli incontri con le autorità locali e le visite a luoghi simbolo sono fondamentali per rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere cooperazione, dialogo e identità nazionale e i due sovrani non mancano mai di osservare la tradizione, anche sfoggiando outfit all’altezza dell’occasione.

Proprio come ha fatto la Regina Máxima che ha sfoggiato un look davvero impeccabile e raffinato.

Máxima d’Olanda, l’abito bianco in pizzo Sangallo conquista tutti

Per la visita in Suriname, la Regina Máxima d’Olanda ha scelto uno dei suoi look più riusciti, perfettamente in linea con il suo stile sempre elegante e curato, ovvero un abito bianco midi in sangallo con motivo traforato, un tessuto fresco e luminoso che valorizza la silhouette senza risultare eccessivo.

IPA

Il vestito presenta maniche a volant e una cintura annodata in vita, impreziosita da una spilla gioiello che aggiunge un tocco di regalità. Il taglio morbido e la lunghezza sotto al ginocchio creano un equilibrio perfetto tra formalità e femminilità.

IPA

A completare il look, Máxima abbina un cappello a tesa larga in paglia naturale con banda chiara e un ventaglio in pendant, accessori ideali per un evento ufficiale in un Paese tropicale come il Suriname, oltre a donare quel tocco in più che ne sottolinea il carisma e la personalità anche nel vestire.

IPA

La Regina completa poi il look con una clutch color cammello e un paio di décolleté color nude, scelte cromatiche che mantengono l’outfit armonico e sofisticato. Come sempre, anche i gioielli sono dosati con misura: orecchini pendenti e bracciale luminoso, essenziali ma d’effetto.

Máxima d’Olanda e le altre reali europee: chi sono le più eleganti

Lo stile delle reali europee continua a esercitare un fascino inarrestabile, trasformandole in veri riferimenti di eleganza contemporanea. Ognuna di loro interpreta il ruolo con personalità e scelte sartoriali uniche, tanto da rendere difficile eleggere una sola “regina di stile”. Eppure, osservandole, emergono tratti distintivi che le collocano nell’immaginario collettivo come icone intramontabili: tra loro oltre a Máxima non si possono non citare Kate Middleton, Letizia di Spagna e Mary di Danimarca.

Máxima d’Olanda è, tra le quattro sovrane, senza dubbio la più scenografica: ama il colore, i volumi importanti e gli accessori d’impatto tanto che sceglie spesso di indossare cappelli oversize, abiti couture, drappeggi e tonalità vivaci divenuti ormai il suo marchio di fabbrica. Riesce a essere solare ma sempre regale, padroneggiando look che poche altre oserebbero.

Kate Middleton d’altro canto rappresenta la quintessenza dell’eleganza britannica: formale ma mai rigida, Kate predilige linee pulite, abiti cappotto, tailleur dai colori sobri o pastello, e una cura impeccabile delle proporzioni, unendo così tradizione e modernità con una naturalezza disarmante, diventando un punto fermo nel panorama fashion europeo.

Letizia di Spagna invece è la più minimalista e sartoriale, sceglie spesso outfit dalle linee affilate, monocromatici, con un’estetica chiara, pulita e moderna. Ama sperimentare con designer spagnoli, prediligendo tagli impeccabili e dettagli architettonici, ma a volte anche lei sorprende giocando con il colore.

Infine Mary di Danimarca che incarna equilibrio e raffinatezza nordica, mixa sapientemente couture, sostenibilità e brand locali, con un’attenzione particolare ai dettagli.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!