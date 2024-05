Maxima d’Olanda sfoggia il perfetto look di primavera

Maxima d'Olanda non si smentisce mai. La Regina ci ha abituato nel tempo a un guardaroba ricco e variopinto e anche stavolta ha indossato uno dei suoi capi più belli, ricoprendosi di fiori e chiffon. Il perfetto abbinamento per la primavera in un abito leggero e svolazzante che ne avvolge con delicatezza la silhouette.