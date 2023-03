SaloneSatellite 2023, il design under 35: le nuove tendenze

Fonte: Getty Images SaloneSatellite, al Salone del Mobile di Milano

La prima volta fu il 1998, per volere della fondatorice Marva Griffin, quest’anno il SaloneSatellite giunge alla sua 24esima edizione. Fiore all’occhiello del Salone del Mobile.Milano, la manifestazione dedicata ai designer under 35, si offre come un oblò attraverso cui sbirciare quali saranno le tendenze di domani, immaginate proprio da coloro che saranno chiamati a realizzarle.

Il SaloneSatellite, che si svolgerà nei giorni della prossima Design Week di Milano, dal 18 al 23 aprile 2023, è pensato per mettere in contatto e facilitare le relazioni tra aziende e i progettisti più giovani, coloro che, da poco terminati gli studi, si preparano ad entrare nel mondo del lavoro. La manifestazione, aperta al pubblico, si terrà presso gli spazi di Rho Fiera.

Costruire l’impossibile al SaloneSatellite2023

BUILDING THE (IM)POSSIBILE. Process, Progress, Practice, ovvero: processi, progressi e pratiche per costruire l’impossibile. È questo il tema di SaloneSatellite 2023 che ha chiesto a Scuole e Università di Design di rispondere, attraverso l’allestimento e la presentazione dei propri lavori, alla domanda: “Design, dove vai?”. Uno sguardo sul futuro, per immaginare come si evolverà il design di domani, quali le sue tendenze, le svolte, i grandi ritorni.

Non un compito facile, in questo momento storico che sta attraverso cambiamenti epocali. Nuova è la concezione verso sostenibilità e rispetto dell’ambiente, anche in ambito di design; nuovo il modo di percepire e vivere gli spazi, diverso da ieri il modo di muoversi e abitare la città. Ed è proprio a queste istanze di cambiamento che i giovani sono chiamati a dare una risposta in occasione del Salone del Mobile 2023.

A partecipare a SaloneSatellite 2023 28 tra Scuole e Università del Design provenienti da 18 paesi. Mentre saranno 550, provenienti da 31 paesi diversi, gli espositori che animeranno gli stand circondati dall’allestimento ad anello realizzato, come di consueto, dall’architetto Ricardo Bello Dias. Ad accogliere i giovani talenti del design anche il designer e architetto di fama internazionale Gaetano Pesce, che ai ragazzi racconterà i primi passi della sua straordinaria carriera.

La mostra dedicata a Euroluce

Quest’anno SaloneSatellite renderà omaggio a Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illuminazione, con la speciale mostra SATE…LIGHT. 1998-2022 SaloneSatellite Young Designers, che vedrà allestite sul confine tra le due aree espositive molte delle lampade progettate dai designer dell’evento nel corso degli anni ed entrate in produzione proprio grazie a quelle aziende che non hanno avuto paura di puntare sulle giovani promesse.

Il SaloneSatellite Award

Infine, come ogni anno dal 2010, il SaloneSatellite Award premierà i tre migliori progetti presentati dai designer under 35. A scegliere i 3 progetti più meritevoli, e assegnare fino a 2 menzioni d’onore, una Giuria internazionale guidata, fin dalla prima edizione, da Paola Antonelli, Senior Curator Department of Architecture and Design and Director, Research and Development del Museum of Modern Art, del MoMA di New York.

I vincitori delle scorse edizioni sono raccolti presso la Collezione Permanente del SaloneSatellite all’Artwood Academy dell’ITS di Letante sul Seveso, in Brianza. All’istituto è possibile accedere tramite appuntamento. Qui, si potranno scoprire quasi tutti i prototipi presentati nel corso degli anni, più di 300 dei quali sono diventati veri e propri prodotti in vendita, inseriti all’interno del proprio catalogo da famosi brand del design.