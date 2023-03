Salone del Mobile 2023: quand’è, quanto costano i biglietti e novità del Fuorisalone

Fonte: iStock Fiera del Mobile 2023 quello che c'è da sapere

Lasciata fortunatamente alle spalle la Pandemia, quest’anno il Salone del Mobile tornerà finalmente a colorare la primavera milanese nel mese di aprile.

L’evento, che in questo 2023 festeggia la sua edizione numero 61, continuerà a innovare il format espositivo (come fatto negli ultimi anni) ponendosi il sempre necessario obiettivo di rispondere alle sfide con cui il comparto design deve misurarsi.

Il Salone del Mobile infatti, dal 1961 ad oggi, è la più importante fiera mondiale; nonché punto d’incontro, per gli operatori del settore casa-arredamento e di design.

Il Salone del Mobile 2023 numero 61 si terrà dal 18 al 23 aprile presso Fiera Milano Rho dove vi saranno 1.962 espositori, tra cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design.

Le sezioni espositive si dividono in: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project, Euroluce, SaloneSatellite.

Quest’anno, rispetto allo scorso, il Salone del Mobile prevede diverse novità. Prima di tutto ci sarà un unico livello espositivo e quelli che fino allo scorso anno erano i padiglioni superiori (8-12, 16-20) verranno ricollocati in quelli inferiori per migliorare la fruizione del percorso .

E, sempre a proposito di percorso, grazie nuovo layout di Euroluce ad anello sarà facilissimo divincolarsi tra i diversi padiglioni. Anche quest’anno, inoltre, vi saranno tantissimi appuntamenti culturali – mostre, talk, workshop, installazioni site-specific – da segnare in agenda e che verranno ospitati negli spazi della biennale della luce.

Salone del mobile 2023: quanto costano i biglietti e dove acquistarli

Il Salone del Mobile nelle date che vanno dal 18 al 20 aprile è dedicato esclusivamente agli operatori del settore (architetti, designer, buyer, decoratori d’interno, distributori e rivenditori, esportatori, importatori, facility manager, general contractor e lighting designer) dal 21 anche agli studenti e il 22 e il 23 al pubblico.

Da pubblico è possibile acquistare i biglietti sia online (sul sito ufficiale) che in cassa. I biglietti sono validi per l’intera giornata del 22 o del 23 aprile (a seconda della scelta) e questi sono i costi:

Prevendita online fino alla mezzanotte del 17 aprile: € 35,00;

Biglietti online da dopo la mezzanotte del 18 aprile al 23 aprile € 40,00;

Biglietti acquistati in cassa solo nelle date del 22 e 23 aprile € 50,00.

Salone del Mobile 2023: le novità del Fuorisalone

Il Fuorisalone è l’insieme degli eventi collaterali che sono organizzati in varie location della città di Milano in concomitanza con il Salone del Mobile nella settimana che da sempre viene definita la Milano Design Week.

Quest’anno, oltre ai consueti design discrict della città – primo su tutti Brera – si aggiunge il Porta Venezia Design District che vedrà come protagonisti i palazzi liberty della zona più cosmopolita di Milano.

Gli ideatori di tale distretto, Marco Samorì e Carlo Barbarossa di Mktg&Comms, hanno affermato che il Porta Venezia Design District “nasce con l’obiettivo di tracciare e raccontare una trama urbana differente per comunicare in modo contemporaneo una visione altra del design, in dialogo con il contesto e i valori che rappresenta, sullo sfondo di una costellazione di landmark milanesi, altamente rappresentativi”.

Oltre a questa novità, tante sono le conferme: dall’Alcova (il cui palcoscenico sarà l’ex macello di Porta Vittoria) che comprenderà per la prima volta il design danese; al 5 Vie Design Discrict con la consueto Design Parade (che si terrà il 19 aprile 2dalle ore 18 alle 24) organizzata da Seletti.