Salone del Mobile 2022: date, come partecipare, cosa vedere

Il Salone del Mobile torna anche quest’anno anche se con un po’ di ritardo rispetto a quanto previsto. La manifestazione, attesissima da tutti gli appassionati, tornerà a Milano dal dal 7 al 12 giugno 2022.

Salone del Mobile 2022, le date

“La decisione di posticipare l’evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all’intera community internazionale dell’arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità della rassegna”, ha spiegato Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano.

La prossima edizione del Salone del Mobile, come già accennato, prenderà il via il 7 giugno, e per sei giorni animerà gli spazi della FieraMilano. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore, che oltre a festeggiare un compleanno importante – quello dei 60 anni – punterà come lo scorso anno sul tema della sostenibilità.

Sarà un palcoscenico importante, per comprendere i progressi fatti in quest’ambito da creativi, designer e aziende. Come ogni anno sarà possibile visitare gli spazi della Fiera e partecipare a talk, eventi, e tanto altro. I numeri della manifestazione del resto non fanno altro che crescere: in media, ogni anno, ci sono oltre 370.000 presenze da 188 Paesi.

Salone del Mobile 2022, come partecipare

Le manifestazioni del 2022 vedono già il tutto esaurito per quanto riguarda gli spazi disponibili. I padiglioni saranno aperti al pubblico dalle 9.30 alle 18.30.

La visita al Salone del Mobile si svolgerà ovviamente nel rispetto delle norme per la tutela della salute dei visitatori e degli espositori. L’accesso, previo acquisto del biglietto, avverrà solo per il possessori di Green Pass.

Salone del Mobile, cosa vedere

Da sempre il Salone del mobile è un palcoscenico che coniuga business e cultura, facendo la storia del design e dell’arredo di ieri, oggi e domani. Si presenta al mondo con un’offerta di prodotti di altissima qualità ripartiti nelle tre tipologie stilistiche: Classico, che attinge ai valori di tradizione, artigianalità e maestria nell’arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico; Design, prodotti espressione di funzionalità, innovazione e grande senso estetico; xLux, settore dedicato al lusso senza tempo riletto in chiave contemporanea.

Il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0 offriranno numerosi percorsi estetici, dove il protagonista è un prodotto di qualità e ricerca, super personalizzabile.

In EuroCucina e nel Salone Internazionale del Bagno, potrete trovare soluzioni all’avanguardia per l’ottimizzazione dei consumi di acqua ed energia mentre in FTK (Technology For the Kitchen) potrete ammirare nuove tipologie di elettrodomestici per la cucina che guardano al futuro.

Senza dimenticare S.Project, l’esposizione dedicata ai prodotti di design e alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni. Al suo interno un architetto di fama internazionale curerà un allestimento, liquido e trasversale, che rifletterà su come design e arredo possano contribuire a salvare il pianeta.

Come ogni anno tornerà l’appuntamento anche con il Fuorisalone, evento sempre più mondano e occasione di spunti interessanti per gli addetti ai lavori (e non solo). La manifestazione collaterale darà modo a tutti gli appassionati di incontrare da vicino i massimi esperti del settore nel campo dell’arredo e del design.

Inizialmente l’evento era stato programmato a inizio primavera, nella prima settimana di aprile. Ma l’aumento dei contagi, causa l’impatto della variante Omicron, ha costretto gli organizzatori ad uno spostamento nel calendario, per favorire l’afflusso dei visitatori nonché l’allestimento degli stand.