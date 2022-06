FuoriSalone 2022, King Kong fa la pole dance: dove vederlo

L’appuntamento più atteso dell’anno torna a sorprenderci con una vera e propria opera d’arte che lascia i passanti a bocca aperta: nell’ambito del FuoriSalone 2022, quando tutto sembra diventare possibile, per le vie di Milano è comparso nientemeno che un gorilla avvinghiato a un lampione, impegnato in una pole dance quantomeno bizzarra. Dove si trova questo King Kong che ha già attirato l’attenzione del mondo intero?

King Kong approda al FuoriSalone 2022

Come accade ogni anno, la Milano Design Week si sta rivelando ricca di sorprese. Nella settimana che va dal 6 al 12 giugno, l’intera città diventa un palcoscenico e ospita decine di capolavori – molti dei quali non possono certo passare inosservati. Tanti gli appuntamenti imperdibili, come ad esempio la mostra tutta al femminile della ICH und DU o l’incredibile installazione della Stazione Siderale, che porta in scena principi chiave quali tecnologia e sostenibilità per un futuro migliore. In tutto questo, però, non può mancare un pizzico di sano divertimento.

E c’è forse qualcosa di più esilarante di un gorilla che penzola da un lampione, nel bel mezzo della città? Bizzarro e del tutto inaspettato, King Kong rientra senza dubbio tra le installazioni più originali di questo Fuorisalone, un’idea tanto semplice quanto geniale per catalizzare lo sguardo di chiunque si trovi a passare dalle sue parti. L’opera d’arte è stata realizzata proprio per l’occasione dall’artista olandese Street Art Frankey, su commissione del brand Fatboy che si occupa di prodotti e accessori di design sostenibili.

“Proprio come Fatboy, la mia missione è far sorridere le persone” – ha spiegato Street Art Frankey – “Entrambi amiamo l’umorismo non come reazione a qualcosa di divertente, ma piuttosto come derivato da se stesso. Usando la strada come spazio espositivo, portiamo quel sorriso a quante più persone possibile”. Missione perfettamente riuscita: sono tantissimi i milanesi che, nelle ultime ore, sono passati accanto a King Kong sollevando gli occhi verso il cielo, incuriositi e sicuramente molto divertiti dallo spettacolo.

Dove vedere King Kong che fa la pole dance

Va detto, non capita certo tutti i giorni di incontrare un gorilla, anche se si tratta solo di una scultura. In questo caso, abbiamo addirittura un bellissimo bestione che, con eleganza e leggerezza (nonostante la mole massiccia), si avvinghia a un lampione e si cimenta in una mossa di pole dance, gettandosi a testa in giù con movenze aggraziate. Insomma, uno spettacolo da non perdere: per chi volesse ammirarlo, si trova in via Plinio 39 – davanti allo storico Bar Basso di Milano. In posizione piuttosto centrale, cattura lo sguardo dei tantissimi passanti.

Naturalmente, l’installazione ha uno scopo ben preciso: sebbene in un primo momento possa passare inosservata, a un secondo sguardo si può notare una lampada Edison (by Fatboy, ovviamente) sorretta in equilibrio dalla zampa anteriore del gorilla, a qualche metro dal suolo. D’altra parte, quest’opera d’arte nasce proprio per attirare l’attenzione del pubblico. Il brand olandese ha allestito la sua esposizione ufficiale presso il padiglione 12 del Salone del Mobile, con tantissimi prodotti tra cui poltrone e ombrelloni da esterni. Ma siamo sicuri che ciò che più ricorderemo della sua presenza alla fiera sarà proprio King Kong.