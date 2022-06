Milano Design Week al femminile con “ICH und DU”: dove vederla

La Milano Design Week, in programma a partire dal 6 giugno 2022 fino al giorno 12 giugno, ha preso il via: per l’occasione, tanti eventi da non perdere tra mostre, workshop e installazioni in concomitanza con il Salone del Mobile. ICH und DU fa parte di quelle mostre che non potranno passare di certo inosservate: dove vederla e cosa porterà nel capoluogo della Lombardia.

Milano Design Week: la mostra al femminile “ICH und DU”

Dal 6 al 12 giugno 2022, la città di Milano ospiterà uno degli eventi più importanti come ogni anno, rendendo il capoluogo lombardo un punto di riferimento per tutto il mondo.

Per quanto riguarda la sezione “beauty” della Milano Design Week, l’evento che ogni anno riesce ad attirare professionisti e appassionati del settore ha trovato un altro punto di forza nelle case cosmetiche e profumiere che hanno preso parte al tutto, al fine di poter promuovere la bellezza sotto varie forme dell’arte.

Una delle mostre da non perdere è sicuramente quella tutta al femminile per la quale c’è grande attesa: si tratta di ICH und DU, la mostra che porterà a Milano oggetti in vetro, legno, argilla, tessuti, acqua e metalli realizzati a mano. I curatori del progetto, Anava Projects, hanno cercato di portare qualcosa di decisamente originale alla Milano Design Week, facendo in modo che le 11 designer del collettivo tutto al femminile direttamente da Berlino riuscisse a creare un’opera in grado di riflettere sul rapporto tra sé e gli altri.

A tal proposito, Anava Projects (un duo formato da Anna Carnick e Wava Carpenter ) ha commentato l’evento: “Sullo sfondo degli ultimi anni, l’interconnessione ha assunto un nuovo senso di urgenza. In un momento in cui i diritti umani e il pianeta sono gravemente minacciati, possiamo trovarci in una situazione di distanza l’uno dall’altro, sia fisicamente che metaforicamente. Ognuno di noi è chiamato a riflettere sulle proprie responsabilità all’interno delle nostre comunità locali e globali”, hanno spiegato.

“Abbiamo sempre creduto che fosse fondamentale crescere con le comunità circostanti, per conciliare il bisogno di crescita e sicurezza con il nostro impegno a rispettare e onorare le persone e i luoghi che ci circondano”.

“ICH und DU”, dove vedere la mostra tutta al femminile a Milano

La mostra tutta al femminile, per la quale c’è stata e c’è ancora grande attesa, farà parte della Milano Design Week che ci sarà dal 6 al 12 giugno 2022; troverà spazio all’interno delle 5VIE precisamente dal 7 al 12 giugno e sarà supportato da Dr.Hauschka che rappresenta uno dei pionieri della cosmesi tutta al naturale.

“I valori sociali e ambientali e il desiderio di collaborazione di MATTER of COURSE si allineano perfettamente con Dr. Hauschka e la sua dedizione nel promuovere una cultura volta alla cura e alla salute dell’umanità e della Terra. Abbiamo più successo quando siamo uniti”, questo il commento del duo di Anava Projects che ha curato nei minimi dettagli tutto il progetto, grazie all’aiuto delle 11 designer.

Tra le altre mostre, sarà possibile interfacciarsi con quella olfattiva Find Your Perfume di Éditions de Parfums Frédéric Malle presso il MUDEC, oppure con il percorso multisensoriale di Gerflor con la partecipazione di Omnia Profumi.