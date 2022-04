Salone del Mobile 2022, le 7 manifestazioni: cosa vedere

Il Salone del Mobile 2022 è pronto a tornare: sono numerose le manifestazioni a cui potremo assistere dal 7 al 12 giugno a Milano. Ci troviamo di fronte a uno degli eventi più importanti per il settore legno-arredo-illuminazione, da sempre proposto puntando sul business, ma anche sulla design e sulla cultura. Ogni anno, le presenze sono destinate a salire – giungono persone da 188 Paesi del mondo – e sono in previsione allestimenti e manifestazioni di incredibile interesse per il 2022, non solo per gli addetti ai lavori.

Il Salone Internazionale del Mobile

Il Salone ancora una volta punta sulla sperimentazione e contaminazione, osservando gli stili e il design attuale, per riflettere sulle potenzialità dei progetti moderni. Un palcoscenico internazionale in cui è possibile ammirare l’innovazione delle imprese, che sempre di più scelgono di investire su soluzioni tra classico, design e lusso. Sono presenti numerose esposizioni, così come proposte culturali: si segnalano Design with Nature e La Scatola Magica.

Il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo

Il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo è nato nel 1989: una manifestazione che è leader in questo settore e che ogni anno propone una vastissima scelta di oggettistica, tra tessili, complementi, elementi di decoro. L’area espositiva si occuperà maggiormente delle tendenze e degli stili, così come delle novità nel campo dell’home decor. Oltretutto, è anche un modo utile per comprendere le influenze moderne di arredo.

Workplace 3.0

La manifestazione Workplace 3.0 è la parte del Salone dedicata agli ambienti lavorativi nel settore dell’arredamento. Le esigenze di mercato si rinnovano ogni anno, ed è fondamentale trovare nuove chiavi, idee e soluzioni per progettare gli spazi di lavoro in modo “abitativo”. Per l’edizione del 2022, sarà presente un percorso espositivo, improntato su uno stile flessibile e dinamico.

EuroCucina

Giunto alla 23esima edizione, EuroCucina è uno degli appuntamenti imperdibili del Salone del Mobile. Con l’evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen, che si occupa dell’evoluzione degli elettrodomestici), potremo assistere a un palcoscenico di cucine di alta qualità, con materiali d’eccellenza, ma non solo. Perché ormai la cucina è uno degli ambienti della casa che sfruttiamo di più: per questo motivo, il settore ha reinventato l’ambiente in chiave moderna, efficiente e in qualità di spazio interconnesso.

Il Salone Internazionale del Bagno

Una delle manifestazioni che vanno avanti da ben otto edizioni è quella de Il Salone Internazionale del Bagno, nato come settore interno del Salone del Mobile e diventato autonomo dal 2006. Una parte importante dell’evento sarà dedicata al nuovo modo di vivere il bagno, tra comfort e benessere, ma non mancherà il tema della sostenibilità.

S. Project

Tra le manifestazioni presenti al Salone del Mobile 2022 troviamo anche S. Project, uno spazio assolutamente trasversale, ampiamente dedicato ai prodotti di design e alle nuove soluzioni e tecniche per l’arredo. Quest’area è una vera e propria piattaforma che permette di creare alleanze e di offrire un ambiente in cui si intrecciano le principali professioni del settore dell’arredamento. Lo spazio si occuperà dell’arredo interno, ma anche outdoor e finiture.

Il SaloneSatellite

Un’altra delle manifestazioni da non perdere assolutamente è SaloneSatellite: in particolare, è stata strutturata tra ricerca, design e dimensione industriale. Si terrà per tutto il Salone del Mobile 2022 e si propone come punto di riferimento per i designer under 35: è l’ideale per creare dei legami tra le imprese e i giovani. Il Salone del Mobile guarda anche al futuro, sostenendo apertamente le capacità degli studenti e dei nuovi lavoratori.