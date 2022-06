Design Week 2022, lo spirito dell’omotenashi rivive con The Tokyo Toilet

La Milano Design Week , in programma fino al 12 giugno, vedrà rivivere tutto lo spirito dell’con il progetto “The Tokyo Toilet / Milano”. Si tratta di un bagno pubblico che ribalta i luoghi comuni e ne ridisegna completamente la percezione, con una mostra in Triennale Milano, una speciale carta igienica appositamente progettata e gli scatti di un grande della fotografia come Daidō Moriyama.