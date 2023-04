Brera Design Week, cosa vedere: le installazioni

La Design Week e il Fuorisalone sono un momento in cui Milano si trasforma e diventa culla di arte, suggestioni, dialoghi che regalano ai visitatori uno sguardo privilegiato sul futuro. E così accade in zona Brera con il Brera Design Week e alcune installazioni da non perdere. Da Dry days, Tropical Nights di Agostino Iarcurci, presentato da gloTM for art, fino a Walk the Talk Energia in Movimento, visitabile presso l’Orto Botanico di Brera.