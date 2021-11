Maxima d’Olanda osa con l’abito a buchi che svela troppo

Maxima d’Olanda: abito celeste coi buchi

Maxima d’Olanda prosegue il suo tour in Norvegia insieme al marito Guglielmo Alessandro e al concerto si è presentata con un sofisticato abito a buchi che gioca sul vedo – non vedo, lasciando tutti senza parole.

Maxima d’Olanda, i look in Norvegia

Maxima d’Olanda, 50 anni, è nota per il suo stile particolare, che a volte può essere definito stravagante, ma senza mai essere fuori contesto. Durante il viaggio di Stato a Oslo ha dato prova del suo gusto, prima con un abito scintillante accompagnato da un mantello trasparente e poi con un vestito celeste davvero molto particolare e sfidante per il suo ruolo da Regina.

Maxima d’Olanda, l’abito a buchi

Maxima ha infatti osato con un abito da sera azzurro con dei buchi di dimensione diversa, sul corpetto, la gonna e le maniche. I tondi sono bordati d’oro, mentre sullo scollo formano un gioco a spirale. La Regina strategicamente indossa una sottoveste color carne, per evitare che si veda ciò che non si dovrebbe, anche se alcuni di questi fori rivelano la pelle. Una sottile cintura dorata per slanciare la figura completa il look.

L’abito, che appartiene alla collezione autunno-inverno 2019, è firmato Claes Iversen, un brand olandese – anche se il suo fondatore è di origine danese – specializzato in vestiti da sposa. Nonostante non sia una creazione di quest’anno, è la prima volta che la Regina lo indossa.

Maxima d’Olanda, i sandali metallizzati

Maxima lo ha abbinato a un paio di sandali metallizzati con tacco largo e alto di Gianvito Rossi, il marchio italiano di calzature preferito da Kate Middleton, e da una clutch d’oro di Begum Khan. E per coprirsi dal freddo la Regina ha portato con sé una stola celeste ton sur ton ma senza buchi.

Dato lo sfarzo dell’abito e l’eccesso di oro, Maxima ha scelto gioielli meno vistosi rispetto a quelli della cena di gala dove ha indossato anche la tiara con zaffiro da 44 carati. Quindi solo degli orecchini a bottone in diamante.