Maxima d’Olanda sfida Kate Middleton: diadema con 655 brillanti e abito scintillante

Maxima d’Olanda, l’abito futurista che gioca con le trasparenze

Maxima d’Olanda è in viaggio di Stato a Oslo e alla cena di gala si supera sfoggiando un abito blu scintillante con mantello trasparente e il diadema di famiglia dal valore inestimabile. La sfida a Kate Middleton per il titolo di Royal Star è lanciata.

Maxima d’Olanda e Kate Middleton: due Royal Star

Dopo più di un anno di restrizioni a causa della pandemia, tornano le serata di gala tra le teste coronate. Kate Middleton ha superato tutte con l’abito d’oro, firmato Jenny Packham, alla prima di No Time to Die, cui è seguito lo splendido vestito lilla di Alexander McQueen, riciclato dopo 10 anni. Per finire con l’abito-cappotto bluette di Eponine, sfoggiato al banchetto della COP26.

La risposta in fatto di stile non si è fatta attendere ed è arrivata da Maxima d’Olanda. La Regina dei Paesi Bassi ha saputo tener testa a tanto glamour, dimostrando di saper competere in sfarzo e stile.

Maxima d’Olanda, l’abito scintillante di Jan Taminiau

In viaggio di Stato per tre giorni in Norvegia insieme al marito Guglielmo Alessandro, Maxima ha partecipato a una cena di gala a Palazzo dove è arrivata al braccio del Re norvegese, Harold, 84 anni. Al banchetto erano presenti anche altri membri della Famiglia Reale del Paese ospitante, la Regina Sonja, la Principessa ereditaria Mette-Marit e la Principessa Martha Louise.

Maxima, 50 anni, però ha oscurato tutte indossando uno splendido abito da sera, blu, dalle tonalità sfumate fino al color polvere. Decorato sul corpetto con fili d’argento scintillanti, il vestito, dalla gonna ampia e lunga fino ai piedi, lascia scoperte le spalle e parte della schiena e del décolleté della Regina, opportunamente velati da un mantello di tulle blu, trasparente. Il capo è firmato Jan Taminiau, uno stilista olandese che ha realizzato il suo primo vestito per Maxima nel 2009, diventando uno dei suoi brand preferiti.

L’abito però non è una novità nel guardaroba di Sua Maestà, infatti l’ha indossato ad un’altra cena di gala, precisamente a Buckingham Palace alla presenza della Regina Elisabetta nel 2018.

Maxima a Oslo ha completato il suo look con fascia regale rossa, fissata all’abito da una spilla di diamanti. A brillare quindi non è soltanto il vestito di Sua Maestà, ma anche i preziosissimi gioielli con cui si è ornata.

Maxima d’Olanda, la tiara con zaffiro da 44 carati e 655 diamanti

Innanzitutto la tiara, che non può mancare a un banchetto di Stato. Quella indossata da Maxima è particolarmente di valore, anche storico. Chiamata Sapphire Parure Tiara, è stata realizzata nel 1881 su commissione di Re Guglielmo III che la donò alla moglie Emma. Il diadema è composto da uno zaffiro di 44 carati centrale, circondato da altri 31 zaffiri cashmere e 655 diamanti sudafricani. La montatura è in platino, scelto perché più leggero dell’oro.

La Regina ha abbinato alla tiara dei bracciali, gli orecchini a goccia e la spilla che fanno parte della stessa parure.