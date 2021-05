Maxima d’Olanda, il maxi look per i 50 anni e le foto ispirate a Kate Middleton

editato in: da

Maxima d’Olanda, l’abito futurista che gioca con le trasparenze

Maxima d’Olanda compie 50 anni: è nata infatti il 17 maggio 1971 a Buenos Aires. E per festeggiare l’importante traguardo suo marito Guglielmo l’ha immortalata in tre foto che sembrano ispirate allo stile di Kate Middleton.

La Casa reale olandese è impegnata da giorni nel celebrare l’augusto genetliaco di Sua Maestà. Dopo la serata di gala a teatro in cui Maxima ha sfoggiato un abito effetto trasparente con decori in 3 D, sono state pubblicate tre immagini della Sovrana realizzati direttamente da Re Guglielmo che come Kate Middleton è un appassionato di fotografia.

Non a caso nel febbraio 2019 il Re ha presieduto alla cerimonia di consegna dei premi di fotogiornalismo Silver Camera nella città di Hilversum, in occasione del loro 70° anniversario. Le foto realizzate da Guglielmo per i 50 anni di sua moglie ricordano molto i ritratti di Kate Middleton che li ambienta quasi sembra in un paesaggio bucolico, generalmente legato a momenti privati con la sua famiglia.

Infatti, le foto sono state scattate dal Re nel giardino del Huis ten Bosch Palace, la residenza abituale dei Sovrani, ristrutturata lo scorso anno, all’inizio di maggio. La Regina è ritratta in primo piano, sorridente, con un look che punta sui volumi.

Orecchini a fiore Puoi comprare una versione low cost simile agli orecchini di Maxima d'Olanda

Contrariamente al suo stile che privilegia i colori accesi, specialmente il rosso e l’arancione, e le stampe animalier, Maxima ha scelto per le foto ufficiali dei suoi 50 anni, un outfit più sobrio. Sua Maestà infatti ha optato per un maglione bianco con maxi collo alto che ha indossato con una giacca in principe di Galles, sui toni del marrone.

Questa volta ha rinunciato al cappello a tesa larga, sua vera passione, puntando su un altro tipo di accessorio, gli orecchini, indossandone un paio a forma di fiore in smalto bianco, anche in questo caso dalle dimensioni ampie. Le foto sono state pubblicate sul sito ufficiale della Monarchia olandese.

Figlia di un politico argentino, Maxima ha conosciuto l’allora Principe Guglielmo Alessandro a Siviglia nel 1999. I due sono convolati a nozze nel 2002. Dal loro amore sono nate tre figlie, Caterina Amalia, Alexia, Ariane. Nel 2013, quando suo marito è salito al trono olandese, Maxima ha assunto il titolo di Regina consorte.