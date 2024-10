Il look indossato da Maxima d'Olanda per accogliere il 35th ASE Planetary Congress, che ha avuto luogo ad Amsterdam, aveva un'allure seducente e glamour

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda ha dimostrato, ancora una volta, di essere una regina anche di stile, scegliendo, per il suo ultimo impegno pubblico, un look, che le donava molto ed era davvero originale. La moglie di Re Guglielmo Alessandro, infatti, lo ha accompagnato nell’evento di apertura del 35th ASE Planetary Congress, in cui ha salutato gli astronauti, coinvolti nei lavori. Come in ogni sua uscita pubblica, Maxima d’Olanda, ancora una volta, si è fatta notare per il suo outfit, che esaltava la sua bellezza naturale e il suo fisico perfetto.

Maxima d’Olanda, l’abito a quadri dal taglio seducente

Maxima e Guglielmo Alessandro d’Olanda hanno preso parte a una cerimonia al Palazzo Reale di Amsterdam, giorno 1 ottobre 2024, per dare il loro benvenuto, nel paese europeo, agli scienziati che hanno preso parte al 35th ASE Planetary Congress, che ha avuto luogo nella capitale del regno, dal 30 settembre al 4 ottobre 2024. Per accogliere a castello gli esperti dello spazio, la sovrana ha scelto un look davvero particolare, che non la faceva passare, per nulla, inosservata.

Fonte: Getty Images

Si trattava di un abito lungo fino al ginocchio, dal fascino veramente glamour e perfetto per la stagione invernale. Il vestito della Regina aveva una trama a quadri di colore verde, nero e bianco, presentava una fila di bottoni color oro nella parte anteriore e dei volant decorativi a fili sui polsi, sulle due tasche anteriori e lungo l’orlo inferiore.

L’abito di Maxima d’Olanda accompagnava il suo fisico perfetto, grazie al taglio dritto, che si stringeva leggermente in vita, ed era animato da una scollatura a V profonda e da uno spacco anteriore, che le donavano un’allure seducente. Il tessuto utilizzato per confezionare l’outfit era pesante e perfetto per essere chic anche in inverno.

Maxima d’Olanda, gli accessori minimal

Maxima d’Olanda, in ogni sua uscita ufficiale, riesce, sempre, a colpire nel segno, per il suo stile sempre elegante e mai banale. Anche di recente, la sovrana ha indossato un outfit davvero chic, per l’inaugurazione dell’accademia nazionale di ballo. Ma anche per assistere all’ultimo torneo di Formula Uno olandese, la Regina del paese del centro Europa, ha indossato un look, declinato nei colori del verde, davvero elegante e originale.

Per salutare gli astronauti del 35th ASE Planetary Congress, a cui hanno partecipato 100 scienziati, provenienti da 38 diversi paesi sul tema Generazione dello spazio: plasmare insieme il futuro, Maxima d’Olanda ha accompagnato l’abito con degli accessori minimal. Infatti la sovrana ha indossato un semplice paio di scarpe col tacco décolleté nere e una borsa in pelle dal colore abbinato.

Fonte: Getty Images

La sovrana non ha accompagnato la scollatura profonda dell’abito con alcuna collana, optando, invece, per un paio d’orecchini e un anello molto lucenti. Anche l’hairstyle di Maxima d’Olanda era del tutto naturale, visto che la Regina ha lasciato la sua chioma bionda sciolta sulle sue spalle, senza una particolare piega, a parte il ciuffo fermato dietro le orecchie.

Per accendere il suo visto, la sovrana ha scelto un rossetto color fragola e uno smokey eyes scuro, un make-up molto amato dalla prima donna d’Olanda.