Maxima D’Olanda, il look total pink perfetto per l’inverno

In occasione di un'importante riunione della National Coalition for Financial Health, Maxima d'Olanda ha sorpreso tutti con un look total pink

Fonte: IPA La Regina Maxima

Maxima d’Olanda non rinuncia mai ai suoi coloratissimi look. Nemmeno nei mesi più freddi dell’anno. E così, in occasione di un’importante riunione della National Coalition for Financial Health (NCFG), la Regina ha tenuto fede al suo stile vivace puntando su un bellissimo outfit total pink.

Il look total pink di Maxima d’Olanda

Maxima d’Olanda è una delle Regine più apprezzate d’Europa per il suo stile unico e originale. Se Kate Middleton si distingue per i look dal sapore bon ton e Letizia di Spagna per la raffinatezza degli abiti indossati, la sovrana dei Paesi Bassi si è invece fatta notare per la sua passione per tinte e nuance vivaci. In occasione di una visita all’istituzione sanitaria Heeren Loo, a Wekerom, la Regina ha illuminato la piovosa mattinata con un outfit total pink destinato a lasciare il segno.

Fonte: IPA

Maxima ha infatti scelto un lungo cappotto in lana di un delicato rosa, a cui ha abbinato pantaloni a palazzo e camicetta dello stesso colore. Un ensemble monocromatico che la sovrana ha valorizzato ulteriormente con degli accessori marroni: mini bag da giorno e stivaletti di cuoio sono stati i suoi preziosi alleati di stile, mentre per quanto riguarda i gioielli si segnalano un paio di orecchini brillanti.

All’insegna della naturalezza, infine, il beauty look e l’hairstyle della monarca. La Regina ha lasciato i biondi capelli sciolti sulle spalle, mentre sul fronte del make-up ha valorizzato il suo incarnato puntando sul bronzo e sull’oro. Una semplicità che, oltre che nello stile, Maxima continua a dimostrare anche con la sua personalità: lontana da schemi e protocolli reali, ha salutato con affetto tutte le persone accorse a Wekerom per vederla, non negando a nessuno sorrisi e qualche scambio di battute.

Gli impegni di Maxima d’Olanda

Nonostante il 2025 sia iniziato da pochissimo, Maxima d’Olanda si è già calata a pieno ritmo nella sua routine lavorativa. L’ultimo impegno della Regina l’ha vista arrivare a Wekerom per una riunione strategica della National Coalition for Financial Health, che vede coalizzate oltre cinquanta aziende e organizzazioni governative con l’intento di migliorare la salute finanziaria dei propri dipendenti e clienti.

Fonte: IPA

Nello specifico, la Regina si è recata nella sede di Heeren Loo, uno dei più grandi fornitori di assistenza sanitaria nei Paesi Bassi, con 17.000 dipendenti e 15.000 clienti. Il progetto si inserisce nella cornice di Stichting SchuldenlabNL, organizzazione fondata nel 2018 come collaborazione tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di rendere i Paesi Bassi liberi dai debiti. Dal 2022, la Regina Maxima è attivamente coinvolta in questa iniziativa come presidente onoraria.

E non si tratta certo dell’unico impegno abbracciato dalla sovrana: anche in virtù dei suoi studi e del suo percorso professionale da nubile, la consorte del Re Guglielmo Alessandro è coinvolta in diversi progetti nell’ambito dell’inclusione finanziaria, soprattutto in collaborazione con l’ONU. Nel 2022, inoltre, ha lanciato la fondazione MIND US, di cui è presidentessa onoraria, che si impegna a favore della salute mentale dei giovani tra i 12 e i 27 anni. Tema, quest’ultimo, molto caro anche ai Principi Harry e William.