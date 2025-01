La Regina Maxima d’Olanda osa in total red (e non sbaglia)

Fonte: IPA Maxima d'Olanda in total red

Dov’è finita Carmen Sandiego? A giudicare dall’ultimo look della Regina Maxima, pare che si trovi in Olanda e goda di ottima salute, proprio come il suo stile. Cappotto lungo, cappello a falda larga, tacchi a spillo: tutto rigorosamente total red. La nostra non ha paura di osare e lo ha dimostrato in più occasioni – talvolta rischiando di toppare – e il suo nuovo look ne è una dimostrazione. Il rosso è, inoltre, uno dei suoi colori preferiti.

Maxima d’Olanda in rosso, i dettagli del look

Come sempre dalla parte della sostenibilità, lo scorso mercoledì la Regina Maxima ha visitato il centro innovazione e stoccaggio della barbabietola da zucchero della Royal Cosun a Dinteloord. Vincitrice del Premio King Willem I nella categoria Large Company, si tratta di una cooperativa agricola che opera a livello internazionale e che propone un modello di fatturato “a prova di futuro”. Una produzione alimentare naturale, sia per gli umani che per gli animali, il tutto con prodotti bio based ed energia green, tutti temi cari alla Regina.

È per questa occasione che la nostra adorata Maxima ha scelto un look total red che fa scuola. Tutti capi rigorosamente riciclati dal suo guardaroba, che di volta in volta la Regina mixa e abbina creando outfit eleganti e particolari. Affezionata ai colori sgargianti, stavolta ha optato per il rosso che, oltre a essere uno dei suoi preferiti, è anche un omaggio alla sua terra d’origine.

Ma andiamo al sodo. A risaltare nel look di Maxima è prima di tutto il cappotto lungo in tessuto cammello e cashmere con cintura alla vita firmato Max Mara, brand italiano al quale la Regina è molto affezionata. Possiede lo stesso modello (e altri simili) in diversi colori: un capo che non può mancare nel guardaroba, facile da indossare per qualunque body shape e versatile come pochi.

Al cappotto ha abbinato un top rosso e, sempre nella stessa tonalità, una gonna in shantung di seta: si tratta del modello Jordan firmato Natan Couture, altra firma tra le preferite della Regina (e della “collega” Matilde del Belgio). Una gonna che Maxima aveva indossato per la prima volta lo scorso anno, per accogliere Letizia e Felipe di Spagna nel corso della loro visita di Stato.

Fonte: IPA

Gli accessori di Maxima, con una novità

Maxima d’Olanda è una vera Regina del riciclo e lo dimostrano anche le scarpe indossate in quest’ultima occasione. Parliamo delle iconiche décolleté Gianvito 105 firmate Gianvito Rossi, indossabili con qualsiasi outfit, dai pantaloni skinny casual agli abiti da cocktail. La Regina le possiede almeno dal 2018 e le ha abbinate a una miriade di capi e abiti, facendo sempre un’ottima figura ed essendo elegante, senza rinunciare alla comodità.

Anche il cappello a falda larga con fiocco è una vecchia conoscenza del guardaroba di Maxima. Unica novità in questo look total red è la borsetta, che arriva direttamente dalla nuova collezione di Sophie Habsburg. Si tratta della Moneypenny pitonata nella versione red/black (viene realizzata in moltissimi altri colori, anche unica tinta), con patta frontale, tasca interna con cerniera e fodera in raso, disponibile sul sito della stilista (e amica) di Maxima al costo di 380 euro.