Pubblicizzata in tv e alla radio, apprezzata sia da coloro che vogliono liberarsi di alcune cose che non usano più sia da coloro che vogliono acquistare pezzi di seconda mano a prezzi vantaggiosi, si può dire che Vinted è una delle app più apprezzate, amate ed utilizzate negli ultimi tempi.

Ma cos’è nello specifico Vinted e come funziona? La piattaforma gratuita online permette di vendere, acquistare o scambiare capi d’abbigliamento, scarpe e accessori di seconda mano in modo pratico, veloce e sicuro. Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’app!

Come funziona Vinted, l’app per il second hand

Creata nel 2008 in Lituania da Milda Mitkute e Justas Janauskas e lanciata in seguito negli Stati Uniti nel 2010, Vinted è diventata ora una community globale, disponibile in più di 20 paesi. Dedicata principalmente all’abbigliamento di seconda mano, ma non solo, è possibile utilizzare l’applicazione sia per vendere che per acquistare capi d’abbigliamento, scarpe, accessori e tanto altro.

La piattaforma è disponibile sia come applicazione sia da desktop e permette di vendere ed acquistare online in modo sicuro e senza alcun costo aggiuntivo. In Europa sono ormai 34 milioni gli utenti che utilizzano questo spazio virtuale per dare nuova vita ai propri capi d’abbigliamento, evitando così sprechi e contribuendo a creare una “moda sostenibile”.

Ma come si usa Vinted? Utilizzare Vinted è davvero molto semplice sia per i venditori che per coloro che vogliono acquistare. In primis, bisognerà decidere se utilizzare la piattaforma attraverso un dispositivo mobile come lo smartphone o il tablet oppure dal desktop del proprio pc, in seguito bisognerà semplicemente procedere alla sottoscrizione di un account gratuito, necessario per usufruire dei servizi offerti. Capire come funziona Vinted sia dall’app che dal desktop è davvero molto semplice. Ecco di seguito i passaggi che bisognerà seguire:

Accedi all’app gratuita da un dispositivo mobile o al sito Vinted dal desktop;

Clicca sulla voce Iscriviti a Vinted;

Decidi se iscriverti alla piattaforma inserendo la tua e-mail o attraverso l’accesso a Facebook o Google ;

o attraverso l’accesso a o ; Inserisci il tuo nome utente e seleziona la spunta apposita nel caso in cui desideri iscriverti alla newsletter di Vinted , per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità;

, per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità; Clicca sul pulsante Iscriviti;

Accetta l’informativa sulla privacy.

Una volta effettuata l’iscrizione potrai cominciare ad utilizzare Vinted per vendere i tuoi capi di abbigliamento che non usi più o per acquistare quelli di seconda mano che ti interessano.

Vinted: come funziona per chi vende?

Se sei su Vinted per liberarti dei capi d’abbigliamento che non pensi più di utilizzare basterà crearti la tua “vetrina virtuale”. Anche in questo caso, i passaggi da seguire sono davvero semplici:

Clissa sulla voce Vendi/Vendi subito;

Carica una o più foto del prodotto che desideri vendere sull’app. Puoi caricare fino ad un massimo di 20 foto;

del prodotto che desideri vendere sull’app. Puoi caricare fino ad un massimo di 20 foto; Scegli il titolo da dare per il tuo articolo in vendita, servirà per incuriosire i compratori e per fargli capire meglio di cosa si tratta;

da dare per il tuo articolo in vendita, servirà per incuriosire i compratori e per fargli capire meglio di cosa si tratta; Aggiungi una descrizione che descriva in modo dettagliato il prodotto che hai messo in vendita;

che descriva in modo dettagliato il prodotto che hai messo in vendita; Scegli una categoria in cui posizionare l’articolo in vendita: Donna, Uomo, Bambini, Casa. In seguito, seleziona anche la sottocategoria alla quale appartiene;

in cui posizionare l’articolo in vendita: Donna, Uomo, Bambini, Casa. In seguito, seleziona anche la sottocategoria alla quale appartiene; Aggiungi il brand al quale appartiene il tuo articolo in vendita;

al quale appartiene il tuo articolo in vendita; Seleziona le opzioni che descrivono le condizioni in cui è il tuo articolo di seconda mano: nuovo con cartellino, nuovo senza cartellino, ottime, buone o discrete;

in cui è il tuo articolo di seconda mano: nuovo con cartellino, nuovo senza cartellino, ottime, buone o discrete; Stabilisci e imposta il prezzo del tuo articolo valutando: il prezzo iniziale, le condizioni, l’usura, ecc.;

del tuo articolo valutando: il prezzo iniziale, le condizioni, l’usura, ecc.; Se desideri scambiare il tuo prodotto, seleziona la spunta “Voglio scambiarlo”;

il tuo prodotto, seleziona la spunta “Voglio scambiarlo”; Clicca sulla voce Aggiungi.

Una volta eseguiti questi passaggi il tuo articolo sarà ufficialmente in vendita e potrà essere acquistato dagli altri utenti. Se la vendita dovesse andare a buon fine ti basterà semplicemente impacchettare l’articolo, stampare l’etichetta che sarà preparata e fornita dalla piattaforma, incollarla sul pacco e procedere alla spedizione entro un massimo di cinque giorni.

Non appena l’acquirente confermerà che l’articolo è stato ricevuto e tutto è andato a buon fine sarà emesso il tuo pagamento, sul quale non è prevista alcuna commissione.

Vinted: come acquistare sulla piattaforma?

Sei interessato ad acquistare capi d’abbigliamento, scarpe e accessori di seconda mano su Vinted? Ecco quali sono i passaggi da seguire:

Utilizza la barra di ricerca per trovare articoli di seconda mano che ti interessano. Puoi effettuare la ricerca sia digitando il nome degli articoli che cerchi sia digitando il nome degli utenti da cui vuoi comprare (anche alcune influencer usano Vinted!). In alternativa, se non cerchi nulla di specifico ma vuoi solo dare un’occhiata, puoi aiutarti con le categorie fornite dalla piattaforma per fare una ricerca “settoriale”. Puoi scegliere fra: vestiti, scarpe, borse, accessori e persino prodotti beauty!;

per trovare articoli di seconda mano che ti interessano. Puoi effettuare la ricerca sia digitando il nome degli articoli che cerchi sia digitando il nome degli utenti da cui vuoi comprare (anche alcune influencer usano Vinted!). In alternativa, se non cerchi nulla di specifico ma vuoi solo dare un’occhiata, puoi aiutarti con le categorie fornite dalla piattaforma per fare una ricerca “settoriale”. Puoi scegliere fra: vestiti, scarpe, borse, accessori e persino prodotti beauty!; Seleziona il capo che vorresti comprare;

Scegli se mandare un messaggio al venditore, chiedendo informazioni aggiuntive (misure più precise, foto più dettagliate, ecc.) oppure procedere all’acquisto.

Vinted ti offre anche la possibilità di fare un’offerta al venditore, chiedendogli magari di scendere leggermente di prezzo, proprio come si farebbe ad un mercato! Sarà ovviamente il venditore a decidere se accettare o meno l’offerta.

Selezionando la voce Acquista la piattaforma ti mostrerà il totale che dovrai pagare per l’articolo, compreso di spese di spedizione, e ti richiederà i dati utili per procedere al pagamento e per finalizzare la spedizione. Basterà semplicemente aggiungere l’indirizzo al quale desideri che l’ordine venga spedito o, in alternativa, scegliere un punto di ritiro, inserire un metodo di pagamento valido e selezionare la voce Paga.

In aggiunta, Vinted ti offre la possibilità di usufruire della Protezione acquisti, che ti permette di avere una protezione maggiore sulla spedizione. Per usufruirne dovrà essere versata una piccola commissione, che ha il costo di 0,70€ più il 5% del prezzo del prodotto. Nel caso in cui l’articolo non dovesse arrivare o nell’eventualità che non fosse conforme alla descrizione, Vinted ti offre la possibilità di avere un rimborso, segnalando l’eventuale problema entro due giorni dalla data di avvenuta consegna.

Vinted: come funziona la spedizione?

Sulla piattaforma Vinted le relative spese di spedizione sono a carico dell’acquirente ed è quindi proprio lui a decidere, fra le opzioni messe a disposizione, quella che preferisce. La modalità di spedizione può essere impostata dal venditore al momento del caricamento dell’articolo, scegliendo la Dimensione del pacco fra quelle Standard (Piccola, Media, Grande) o Personalizzata.

La scelta standard è solitamente più facile e comoda. Come accennato prima, sarà compito del venditore impacchettare l’articolo, stampare l’etichetta e spedirlo portandolo in un centro UPS. Sia l’acquirente che il venditore potranno monitorare lo stato della spedizione. Nella modalità Personalizzata invece sarà il venditore a definire i costi della spedizione e a decidere in autonomia a quale correre affidarsi, caricando la ricevuta di avvenuta spedizione su Vinted.

Vinted: come funziona il pagamento?

Come funziona il trasferimento di denaro su Vinted per coloro che vogliono vendere i propri articoli di seconda mano? In modo molto facile, ovvio! Una volta che la vendita è andata a buon fine il pagamento sarà versato sul Saldo Vinted, che è possibile attivare sia al momento dell’iscrizione, sia quando si mette in vendita un capo.

Attivare il Saldo Vinted richiede pochissimi passaggi:

Accedi al tuo Profilo ;

; Premi la voce Saldo;

Seleziona Attiva il tuo Saldo Vinted;

Inserisci Nome, Cognome, data di nascita e indirizzo di fatturazione.

Una volta che il denaro sarà caricato sul tuo Saldo Vinted potrai decidere se tenerlo per effettuare eventuali acquisti oppure se trasferirlo sul tuo conto corrente. Il trasferimento, in genere, avviee entro 5 giorni lavorativi. Anche per il trasferimento basteranno pochi passaggi:

Accedi al tuo Profilo e premi Impostazioni;

Seleziona la voce Opzioni di trasferimento;

Premi Aggiungi conto corrente e inserisci Nome e Cognome del titolare del conto, il numero di conto e l’indirizzo;

Premi Trasferisci e l’importo accumulato sul tuo Saldo Vinted verrà trasferito sul conto corrente collegato al tuo account.

Per i trasferimenti futuri invece non basterà fare altro che premere Trasferisci poiché i dettagli rimarranno salvati sul tuo account.

Per chi compra, i metodi di pagamento accettati su Vinted sono