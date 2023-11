Capodanno anni ’80, ecco le idee di look da non perdere

Fonte: Getty Images Come vestirsi anni '80 a Capodanno

Il look Anni ’80 è tornato alla grandissima: ormai sembra proprio un trend consolidato quello di rispolverare le decadi in cui la moda aveva elementi davvero iconici per farli ritornare super attuali. Basta guardare le fashion blogger e le influencers, cominciando con Chiara Ferragni: paillettes, spalline, pance scoperte… tutti ingredienti del look Eighties che adesso piace tantissimo! Non sarebbe un’idea originale quella di indossare questo look anche per questo Capodanno?

Capodanno anni ’80, idee di look

Posto che il look anni ’80 è molto particolare, ci sono alcuni dettagli che sono proprio caratteristici di questa decade: eccone alcuni che potete reinterpretare in chiave moderna!

Golden girl

Il total look dorato a me fa subito venire in mente i video di MTV che guardavo da ragazzina, quando ancora Youtube era ben di là da venire! Gioielli oversize (naturalmente dorati), abiti con spalline e volumi scultura… pezzi che adesso vanno a ruba nei mercatini vintage.

Velluto e scollature

Il velluto è un super trend: se avete un abito in velluto, preferibilmente coin una profonda scollatura a V, anche non necessariamente nero, ma verde bosco, blu, bordeaux o marrone, abbinatelo a gioielli dorati e molto bling bling. L’effetto anni’80 è assicurato.

Spalline XXL

Le spalline!!! Ancora mi ricordo quelle delle giacche di mia madre, i capi più anni ’80 di tutti! Se vi piace l’idea, replicatela in dosi più parsimoniose, scegliendo un abito con maniche con la spalla arricciata, sotto cui potete infilare (o meno) la spallina. Ai piedi, décolleté a V e sembrerete uscite da “Sentieri”!

Pizzi e trasparenze

Look che si presta ad un ultimo dell’anno decisamente sexy! Le trasparenze e il vedo non vedo sono un must degli anni ’80 (ricordate “Like a Virgin” di Madonna?). Se volete renderle più attuali, mixatele con classe: colori nude con il nero, diamanti con le perle (anche di bigiotteria, vanno benissimo), per un mix and match esagerato ma chic.

Paillettes

Le paillettes sono un must: in quegli anni erano ovunque! E a me non dispiacciono, sarò sincera. Un abito con paillettes all over, da indossare con i biker per un look un po’ grunge può essere il tocco chic per un Capodanno diverso dal solito… perché non provare?

A chi sta bene il look anni ’80

Decisamente questo genere di look è adatto a chi non ha paura di osare, a chi ama il trucco n po’ carico, i gioielli, i tagli over… insomma, a chi non ha timore di farsi notare! In linea di massima, parliamo di look abbastanza appariscenti, adatti ad una serata di festa appunto: diciamo che non ci andrei a scuola, a meno di non voler sembrare una comparsa in un remake di “Ritorno al futuro”!