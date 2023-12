Capodanno con le amiche, i look per essere super glam ⭐

Ecco qualche idea di look da copiare per essere super glam se festeggi il Capodanno con le amiche!

Fonte: Les filles d'Eva Cosa indossare per un capodanno con le amiche

Che bello il Capodanno con le amiche! Oltre ai festeggiamenti, qual è la parte migliore? Prepararsi insieme per avere un look super glamour adatto a questa festa scoppiettante. Ecco qualche idea di look per te, sia che tu trascorra il Capodanno in città che in montagna!

Cosa indossare per un Capodanno con le amiche: festa al chiuso

L’abito in pelle

L’abito in pelle è senza dubbio super scenografico. Se però si tratta di un capo smanicato fatto a minidress, rischiate l’assideramento! Che fare quindi? Indossateci sopra un caldo e morbido pull in lana tricot oppure un blazer stile smoking, da togliere non appena la temperatura salirà!

Fonte: Alberto Audenino

Un capo rosso

Possono essere i collant, ma anche il dolcevita, il golfino, la maglia… a seconda del vostro look! Un capo rosso a Capodanno sarà sempre perfetto perché porta fortuna e soprattutto porta buonumore!

Un capo glitterato

Cos’è un Capodanno senza un po’ di glitter? Per una festa davvero cool è obbligatorio brillare: potete sceglere se indossare la gonna laminata, o un paio di orecchini scintillanti, oppure i collant lamé… insomma, date sfogo al vostro istinto fashion! Una sola nota: tenete conto che il capo glitterato attirerà l’attenzione, quindi posizionatelo sulla parte del vostro corpo che sentite essere il vostro punto di forza.

Fonte: Alessandro Enriquez

Un capo in paillettes

Le paillettes sono un’idea eccellente per brillare! Potete sceglierle nere, ma anche colorate: oro, argento, e, perché no, rosse o viola! Se vi piace l’idea e volete un look più grintoso, provate ad indossare un paio di stivali alti, soprattutto se il minidress è corto: in questo modo equilibrerete le proporzioni.

Fonte: Des Phemmes

Un abito scenografico e coloratissimo

Se volete un look scenografico, allora potete optare per un abito coloratissimo, da indossare con scarpe alte e gioielli scintillanti. Ovviamente s tratta di un look perfetto per una festa in casa: se dovete festeggiare la mezzanotte in piazza, meglio passare al punto che segue

Fonte: Les filles d'Eva

Cosa indossare per un Capodanno con le amiche: festa all’aperto

Total white per la montagna

Se passerete il Capodanno in montagna e volete essere davvero super glam, allora un look total white sarà perfetto! Non serve che mettiate gli stivali con il tacco come Paola Turani, andranno benissimo anche i doposci, soprattutto se sarete sulla neve… ma non sottovalutate il fascino del bianco!

La pelliccia eco per il Capodanno in piazza

Il Capodanno in piazza è bellissimo, ma… che freddo! Meglio regolarsi e prevedere una bel capo caldo e comodo: la pelliccia eco è perfetta in questo caso! Potete sceglierla anche coloratissima, magari rossa e di buon augurio, e completare il look con cappellino, guanti e sciarpa coordinati: sarete super glam! Ah dimenticavo: vi raccomando scarpe calde! I combat boots saranno perfetti.