Paola Turani, la mini jumpsuit a quadretti che ci fa tornare bambine (con stile)

Paola Turani abbraccia le nuove forme dopo il parto: il post su Instagram

Paola Turani non sbaglia un colpo in fatto di look. L’influencer, che da poco è diventata mamma del piccolo Enea Francesco, ha condiviso un nuovo post in cui ci mostra un outfit che ci riporta indietro nel tempo. Sbarazzino, allegro e perfetto per rendere speciale anche una normale uscita domenicale con le amiche o, perché no, con la famiglia. Senza dubbio da copiare!

Paola Turani, la mini jumpsuit sbarazzina da copiare

Nell’ultimo post condiviso su Instagram, Paola Turani ci mostra il look che ha scelto per trascorrere la domenica con i suoi due amori, il marito Riccardo Serpellini e il piccolo Enea Francesco. Basta davvero poco per dare un tocco di allegria all’insieme e la mini jumpsuit di Paola ne è la riprova: un modello con maniche a sbuffo e colletto old style, con una fila di piccoli bottoni che copre l’intera lunghezza dell’abito.

La jumpsuit corta segna il punto vita con un finto cinturino, ma a darle quell’aria sbarazzina in più è il tessuto a piccoli quadretti bianchi e grigi, ton sur ton col fondo dell’abito di una tonalità leggermente più scura. Collant neri, una piccola tracolla nera con effetto trapuntato e via: ecco il look perfetto che ci fa tornare bambine, unendo sapientemente comodità e stile (che non guasta mai).

La splendida Paola Turani è una super modella, abituata a indossare capi d’alta moda e a calcare i più importanti red carpet del mondo. Ma ci insegna come sia semplice concedersi un pizzico di comfort in più, senza rinunciare ad essere eleganti e super femminili. Come fare? Basta abbinare alla tuta un paio di boots con suola in gomma (e senza tacchi), proprio come si vede in foto, aggiungendo un tocco di rosso alle labbra che spicca sui colori tenui dell’outfit, mettendo ancor più in evidenza lo sguardo segnato da un filo di eyeliner.

Paola Turani più bella che mai

La modella e influencer da poco è diventata mamma e ci ha accompagnato nel corso dei mesi in un lungo viaggio, fatto di momenti felici ma anche di difficoltà poi spazzate via dalla consapevolezza che quando arriva la gioia più grande non c’è dolore che tenga. Post dopo post, Paola ci dona una carica di energia e ci insegna quanto sia importante accettarsi e valorizzarsi, anche quando il nostro corpo subisce dei cambiamenti e non risponde più a quell’ideale di “perfezione” a cui aspiriamo.

Paola Turani è più bella che mai, di una bellezza che risplende non solo grazie ai look indossati, ma soprattutto da quello sguardo carico di felicità e nuove consapevolezze. La maternità è qualcosa che ti cambia, non solo fisicamente. È qualcosa che ti mostra il mondo da una nuova prospettiva. E lo fa soprattutto quando avere un figlio sembra un’impresa impossibile, un sogno che non si realizzerà mai, proprio come è accaduto alla splendida Paola che sui social ha raccontato il suo percorso ad ostacoli, senza filtri né superficialità.

Forse è proprio per questo che la amiamo tanto e che non smettiamo di seguire le sue giornate fatte di impegni, lavoro ma anche di piccole cose. Quelle che, in fondo, fanno la differenza e – nel bene o nel male- rendono la vita di ognuno davvero speciale.