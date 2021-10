Paola Turani mamma, è nato Enea Francesco: la prima foto di famiglia

Paola Turani, la top model italiana star di Instagram è incinta

Paola Turani finalmente mamma. La super top model e influencer bergamasca ha dato alla luce il suo primo figlio, avuto dall’amore con il marito Riccardo Serpellini. Una gravidanza fortemente voluta, la sua, arrivata a sorpresa dopo un periodo buio e che era sembrato senza fine. Il piccolo sta bene ed è già stato fotografato con la sua famiglia. Il nome che la coppia ha scelto per lui è Enea Francesco.

Paola Turani mamma, benvenuto Enea Francesco

Per Paola Turani, è un sogno che si realizza. L’influencer, infatti, aveva più volte parlato della sua difficoltà a concepire, anche scagliandosi contro coloro che – con poca sensibilità – giudicano le coppie senza figli. La notizia della gravidanza l’aveva letteralmente sconvolta e, con lei, anche i suoi tanti follower che sono accorsi per complimentarsi e per condividere con lei la gioia di una nuova vita che stava per arrivare.

I mesi dedicati all’attesa di Enea Francesco si sono svolti nella gioia e nell’allegria più totali, con una condivisione continua con i suoi seguaci che hanno seguito tutti i suoi passi, fino al giorno del parto giunto dopo qualche giorno dal termine fissato per la nascita del suo “Serpellino”.

La forza di Paola Turani è stata un esempio per tutte

La storia di Paola Turani è quella di tante donne che desiderano fortemente un figlio ma che non riescono a concepire, o hanno delle serie difficoltà. La sua forza e la sua tenacia sono però la dimostrazione che sì, possiamo farcela tutte, possiamo essere madri anche se la natura fa di tutto per ostacolare il nostro destino.

La prima foto di famiglia, con Riccardo e il piccolo Enea, è l’immagine di tutte le donne che hanno sognato con lei, che hanno voluto che questo momento arrivasse. La strada non è stata semplice, anzi, è stata ricca di dolori che Paola Turani ha dovuto superare per dirsi felice e per poter stringere il suo bambino.

Paola, Riccardo, Nadine, Gnomo ed Enea Francesco aprono oggi un nuovo capitolo della loro vita (in una villa da sogno) che verrà certamente stravolta da questo nuovo arrivo così desiderato e sofferto: “8 ottobre 2021. Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! Io sono già perdutamente innamorata di lui”.