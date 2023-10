Fonte: IPA Paola Turani abbraccia le nuove forme dopo il parto: il post su Instagram

Per alcune donne la nascita di un figlio è davvero la gioia più grande. È il caso di Paola Turani, influencer bergamasca che due anni fa, dopo tante sofferenze, è riuscita a stringere tra le braccia il suo splendido Enea, nato dall’amore storico con il compagno Riccardo Serpellini. Ora, a pochi giorni dal compleanno, Paola Turani ha voluto esprimere sui social tutto l’affetto per quel bambino tanto desiderato con una dedica dolcissima.

Paola Turani, il post dolcissimo per il compleanno del figlio Enea

Lo avevano desiderato tanto Paola Turani e Riccardo Serpellini. Poi, l’otto ottobre 2021, Enea è arrivato finalmente tra le loro braccia. In un momento di pausa dagli impegni lavorativi e dall’organizzazione di una super festa per Enea programmata per domenica 8 ottobre, la bella influencer si è lasciata andare scrivendo una dedica dolcissima per suo figlio, che tra pochissimi giorni compirà 2 anni.

“Tra pochi giorni il mio ‘piccolo’ compirà 2 anni e riguardando i momenti di queste ultime settimane penso a quanto il nostro legame sia cresciuto nel tempo, sia cresciuto con lui, con noi. A tutte quelle volte che non mi sono sentita abbastanza pronta o abbastanza brava, quando dopo l’ennesimo risveglio notturno pensavo che non ce l’avrei più fatta a risvegliarmi di nuovo, a quel periodo magico che è lo svezzamento, alla complicata gestione dei ‘capricci’ (chiamiamoli così) o tutte le volte che le mie fragilità hanno preso il sopravvento credendo non fossi abbastanza forte, che non fosse normale… e invece lo era, eccome se lo era! Eppure eccoci qui. 2 anni dopo. Con le nostre risate, gli sguardi complici, i pomeriggi al parco, le merende condivise, le nostre canzoncine, le continue scoperte e gli abbracci forti che durano a lungo. I miei preferiti. Enea mi ha letteralmente cambiato la vita, ha cambiato le mie priorità, il mio grado di pazienza. Il mio modo di pensare e organizzare il tempo, mi ha proiettata in una dimensione del tutto nuova e in questo viaggio incredibile. Io che pensavo non avrei mai provato questo tipo di amore… Eppure ti ho sognato, ti ho aspettato a lungo e poi ecco finalmente la grande fortuna di stringerti tra le mie braccia provando l’amore più vero e sincero che ci possa essere, l’amore eterno. La tua mamma ❤️”

Una carrellata di foto e video dolcissimi, che raccontano il rapporto di una madre con quel figlio tanto atteso, fonte di stanchezza ma soprattutto di grandi gioie. Un legame che Paola Turani non ha mai voluto nascondere ai suoi fan, raccontando sui suoi canali tanti piccoli aneddoti e momenti condivisi che la dipingono come una madre che non vuole apparire perfetta, ma che ama la sua famiglia (componenti pelosi compresi).

Paola Turani e la difficoltà nel diventare mamma

Il compleanno del piccolo Enea è una vera e propria festa, perché per Paola Turani e Riccardo Serpellini rappresenta anche una vittoria dopo anni di fatiche e sofferenza. Nel 2021, infatti, l’influencer si era aperta ai suoi follower raccontando le difficoltà legate al restare incinta per un problema di infertilità. La coppia provava ad avere un bambino dal 2013, senza però riuscire a concepire. “‘Arriverà, magari non è il momento giusto, riproveremo’ pensavamo, ma questo momento non arrivava mai.”

Dopo alcuni controlli, Paola e il compagno avevano deciso di provare la procreazione medicalmente assistita. “Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi. Eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo.” Un’emozione stupenda, che Paola ha voluto raccontare alle sue fan lanciando un messaggio importante: non arrendersi.