I look da montagna da copiare dalle celebs

Ecco i look più belli che le celebs hanno sfoggiato in montagna: quale ti piace di più?

Fonte: IPA Cosa indossano le celebs in montagna e sulla neve

Si sa: le celebs sfoggiano look super glam in qualunque momento e le vacanze in montagna non fanno eccezione! Ecco qui qualche outfit da copiare non solo per le vacanze in montagna, ma, con qualche piccolo aggiustamento, anche in città se fa particolarmente freddo!

Look delle celebs in montagna: la pelliccia

Veronica Ferraro

Pelliccia, gonna lunga e pedule colorate per Veronica Ferraro che sfoggia, anche in montagna, un look super glamour.

Paola Turani

Paola Turani opta invece per una pelliccia super lunga che indossa sopra ad un look total black semplicissimo, completo di stivalone da neve: perfetta!

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sceglie un teddy bear coat color burro e tempestato di cristalli e completa il look con un passamontagna (o balaclava, per le fashion victim).

Look delle celebs in montagna: sportive sulla neve

Paola Turani

Se siete sciatrici, approfittatene per portare sulle piste un po’ di glam! Al netto del fatto che la comodità e la performance tecnica nel vostri caso vengono prima di tutto, non rinunciate comunque ad un tocco di classe: prendete spunto da Paola Turani e optate per una tuta in toni scuri coordinata ai dopo sci.

Sportive sulla neve… in fantasia!

Valentina Ferragni

Tuta da sci in fantasia black and white e un tocco di fucsia (notare gli sci abbinati alle stelle dell’interno del cappuccio): il look di Valentina Ferragni è quello da copiare se volete un outfit super glamour sulle piste!

Michelle Hunziker

Se il vostro è uno stile più fresco e scanzonato, allora potete prendere spunto da Michelle Hunziker, che abbina un pantalone color salmone ad una giacca da neve in fantasia.

Melissa Satta

Per le super sportive, l’abbigliamento tecnico è fondamentale: scegliete con cura i vostri capi e, se siete sciatrici, ma anche innamoratissime della vostra metà, potreste pensare ad un look di coppia. Coordinati anche sulle piste!

Izabel Goulart

Se non riuscite a coordinare tutto l’outfit, potete almeno coordinare il colore: con il nero andate sempre sul sicuro! Magari però, almeno voi ragazze illuminatelo con una nota di colore forte 😉

Monocromatiche

Candice Swanepoel

La super top model sceglie un look total white, per me perfetto sulla neve… ma anche in montagna e anche in città quando fa molto freddo! Personalmente trovo questo genere di outfit molto versatile. Il bianco inoltre è un colore decisamente sottovalutato in inverno, quando invece è super chic… e molto cool!

Jasmine Tookes

Se la collega Candice sceglie il bianco, Jasmine preferisce il nero: forse un colore più facile, che tutte possiamo indossare senza timore! Anche qui però, se volete ravvivare l’insieme, potete aggiungere un tocco di colore: con i dopo sci, o la sciarpa, o la fascia per capelli in tonalità shocking!

Un ultimo consiglio

Prima di partire a razzo a comprare il vostro nuovo outfit, ricordate che fate del bene al pianeta (ma anche al vostro portafogli) se scegliete il second hand: i circuiti dedicati ai capi di seconda mano sono davvero tantissimi e potete trovare di tutto, dalla tuta completa a qualche accessorio, fino ai pezzi più tecnici. Fateci un giro!