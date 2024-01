Vestiti e completi di lana, i must have per affrontare il freddo

Fonte: Getty Images Che capi di lana scegliere per stare al caldo

Quando fa freddo, la lana è la prima fibra che ci viene in mente se vogliamo vestirci e stare calde. Ecco qui una serie di capi adatti a voi se volete affrontare il freddo restando al calduccio!

Nota bene: c’è lana e lana

Le lane non sono tutte uguali! C’è ovviamente la lana di pecora, ma esiste anche il cachemire, l’alpaca, il mohair, l’angora, il cammello, la lana irlandese… insomma, sul mercato esistono molte fibre diverse che hanno proprietà diverse. Scegliete quella più adatta a voi a seconda anche di quanto siete freddolose! Se siete incerte tra il filato puro e quello misto, senza dubbio è meglio quello puro, non fosse altro per il semplice fatto che è l’opzione più sostenibile. A fine vita infatti la fibra mista non può essere rigenerata, mentre la fibra pura, soprattutto se lana o cachemire, possono trasformarsi in filatio che darà origine a capi nuovi.

I capi in lana da avere nel guardaroba

L’abito in lana

L’abito in lana è caldissimo e si adatta facilmente a qualsiasi fisico: basta scegliere il modello più giusto per noi. Sul web troverete le influencer che lo indossano senza calze e con gli stivali: se non siete freddolose va benissimo, ma se temete il freddo, completate il look con un paio di collant di lana e mettete ai piedi un paio di calzettoni in alpaca che restino dentro allo stivale. Vedrete che con i piedi al caldo vi sentirete caldissime!

La tuta di lana

La tuta di lana è indispensabile quando fa freddo, sia per stare in casa che per uscire. Non pensiate che abbia un costo esagerato: se volete risparmiare qualcosa, potete tranquillamente optare per il second hand o valutare i filati rigenerati. Il bello della tuta di lana? Il fatto che vi sentirete perfettamente molto chic anche in casa e che, per un’uscita dell’ultimo minuto, sarete perfette semplicemente aggiungendo un cappotto!

Il maglione con le trecce

Un grande classico è il morbidissimo maglione con le trecce, magari a collo alto. Se volete davvero stare super calde, scegliete la lana Aran, quella irlandese, caldissima e spessa. Sarà perfetta sia per un look casual con jeans e parka, sia per un look più elegante con gonna e cappotto.

Il cappotto di lana

Il cappotto è un capo che, se vogliamo che davvero ci tenga caldo, dobbiamo fare un piccolo investimento e acquistarlo in fibra naturale, senza componente sintetica. Via libera quindi al 100% lana, alla lana e cachemire, o, per le più chic, anche al cammello. Quanto alla fodera interna, anche qui cercate di verificare che sia seta o viscosa, preferibilmente non poliestere.

Fonte: Getty Images

E infine gli accessori caldissimi

Se avete paura del freddo, è fondamentale completare il look con accessori caldissimi, come una bella sciarpa in lana o cachemire, cappello e guanti. Le più chic possono coordinare il tutto, altrimenti il mio suggerimento è quello di abbinare almeno due accessori su tre. Per quanto riguarda il cappello, sceglietelo sulla base del vostro stile e dei vostri gusti: dal berretto, al basco, fino al fedora, saranno tutti il complemento perfetto per un look ricercato fin nei dettagli!