Pashmina: cos’è, come indossarla e come abbinarla

Fonte: Getty Images Idee di look con la pashmina

Capo indispensabile in autunno inverno, la pashmina è senza dubbio un elemento passe partout che rende i look eleganti, ma che sa essere anche estremamente pratica e comoda. Ecco qualche idea per indossarla con stile.

Cos’è la pashmina

Ma di cosa si tratta precisamente? La pashmina non è altro che una sciarpa o uno scialle di lana morbida che ha preso sempre più piede nella moda attuale e che è diventato un vero e proprio must, soprattutto nel periodo più freddo dell’anno. In realtà, questo tipo di sciarpa deve il suo nome ad un particolare tipo di lana sottilissima, noto appunto come pashmina. Si ottiene dal pelo interno delle capre dell’Himalaya ed è una varietà di lana cashmere.

Storia della pashmina

Fin dall’antichità la pashmina ha rappresentato un capo di abbigliamento estremamente fine ed elegante da poter utilizzare nelle occasioni più importanti. Col passare dei secoli è diventato sempre più un elemento caratterizzante della moda dell’India, esportato in tutto il mondo. Ne esistono tantissime qualità in commercio: si passa infatti dalla tipica pashmina in lana molto sottile, fino ad arrivare anche a quelle di cotone e quelle, ancor più pregiate in lino. Tutte sono caratterizzate da dimensioni notevoli per cui possono essere indossate in tanti modi diversi.

Fonte: Getty Images

Come indossare la pashmina

Come una sciarpa

A differenza dei classici foulard, dunque, la pashmina è più lunga e con dimensioni maggiori: motivo per cui sarà sicuramente diverso il modo di indossarla. Inoltre, non si tratta di un articolo peculiare della moda femminile, ma rientra sempre più anche in quella maschile. È possibile indossare una pashmina come una vera e propria sciarpa attorno al collo, ideale soprattutto nel periodo invernale per tenere al caldo il collo e protetta la gola dal freddo.

Come mantello

Non solo, infatti la pashmina può essere anche indossata come mantello o bolero sugli abiti più eleganti: indicata soprattutto per modelli in lino o lana cashmere, e dunque altamente pregiati. Adattabile a molti abiti, dal tubino fino agli abiti da cerimonia primaverili o autunnali.

Come capo spalla

Inoltre, si può creare un autentico capospalla di tendenza. In questo caso è consigliabile l’utilizzo di spille colorate o fregiate con gioielli, da poter agganciare ad una spalla così da rendere il tutto molto elegante. Scegliere la pashmina come accessorio da abbinare al proprio look può così diventare una soluzione molto semplice e soprattutto economica per tutti.

Idee di look per indossare la pashmina

Street style

La pashmina, soprattutto se colorata, può diventare un elemento utile per aggiungere carattere e colore ad un look semplice e street style a base di jeans, anfibi e teddy bear coat. Scegliete il colore in modo che ci valorizzi al massimo!

Fonte: Getty Images

Elegante

Se volete essere eleganti con la vostra pashmina, allora copiate Anna Wintour, icona indiscussa dello stile. Anche lei indossa la sua pashmina scegliendola in colori forti e a contrasto con il resto del look, proprio per aggiungere ancora più glamour all’insieme.

Fonte: Getty Images

Casual chic

La pashmina può essere l’accessorio perfetto per un look casual chic: abbinatela ad un bel cappotto cammello e completate l’insieme con accessori dalle linee pulite, magari nei toni classici dei neutri, come nero, blu, bianco o grigio. Sarete perfette!