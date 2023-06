Negozi online dove comprare abbigliamento etico e sostenibile

Fonte: 123RF elenco di negozi etici e sostenibili

Acquistare in modo etico e sostenibile non sempre è semplice. La cosa più difficile spesso è proprio trovate dei negozi, sia on line che off line, che permettano di trovare un’ampia selezione di capi tra cui poter scegliere, da provare e da sperimentare per arrivare ad un look che ci rappresenta.

Perché acquistare in negozi che vendono abbigliamento etico e sostenibile

La moda sostenibile ed etica è qualcosa che va al di là delle tendenze del momento. Chi acquista in modo etico e sostenibile attraversa i trend, li gestisce per sé, non è schiavo. Gli acquisti etici e sostenibili sono destinati a durare nel tempo, al di là delle mode del momento. Proprio per questo motivo sono un enorme aiuto nella salvaguardia dell’ambiente e di chi lo abita: più a lungo durano i capi, meno materie prime e energia verranno utilizzati per smaltire quelli che arrivano a fine vita e per produrne di nuovi.

Negozi on line di abbigliamento sostenibile

Lizé Natural Clothing

Lizé è uno shop on line, ma anche un negozio fisico che vende solo ed esclusivamente capi realizzati in modo etico e sostenibile, certificati GOTS, in materiali naturali come il lino, la lana, il cotone, la seta, la canapa. Presso il suo shop potete trovare una selezione aplissima da uomo, donna e bambino.

L’altramoda Vestire Bio

L’Altramoda è un altro portale che vende, oltre all’abbigliamento da uomo, donna e bambino, anche cosmesi e accessori tutti rigorosamente biologici ed etici.

CoStile

CoStile è il negozio on line di Concetta, che ha raccolto una serie di brand che producono in modo etico e sostenibile. Dalla maglieria, alla jeanseria, trovate tantissimi capi che vi consentono di realizzare un guardaroba amico dell’ambiente.

CasaGIN

CasaGIN è un brand veneto che accontenta uomo e donna, in cui potete trovare dalla biancheria, all’homewear, all’abbigliamento sportivo. Il loro pezzo forte sono i capi in Tencel, una eco viscosa realizzata dalla cellulosa di faggio, anallergica, traspirante e dermocompatibile.

Atotus

Atotus è un’azienda che ha un negozio fisico a Trento, ma anche uno shop on line e che ha il vantaggio di recuperare i vostri capi usati per rigenerarne il tessuto e scontare conseguentemente il relativo importo dai vostri ordini, in un esempio perfetto di moda circolare.

Cora Happy Wear

Brand da donna e bambino che realizza homewear in tessuti certificati, dallo stile comodo e semplice.

Eticlò

Eticlò ha un negozio fisico ha Bologna e uno shop on line dove potete trovare capi dallo stile alternativo e destrutturato, intramontabili e comodissimi, solo in tessuti naturali e realizzati in modo sartoriale.

Selina’s Inspiration

Si tratta di un brand prodotto tra Olanda e Portogallo, vegano e animalista, che realizza capi dallo stile classico e super chic.

Sezane

Sezane è un brand francese con una rete di produzione sparsa per il pianeta, ma con un controllo capillare di tutta la sua filiera. Ogni capo viene prodotto nel paese del mondo in cui c’è la massima expertise su quello specifico articolo. Il gusto è elegante e chic, vagamente bohemien.