Express yourself! I consigli per creare uno stile davvero personale

C’è una frase di Giorgio Armani che dice: “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”. Credo che, al giorno d’oggi, questa affermazione sia molto vera e che possa essere letta in modo moderno e applicabile a qualunque contesto, età o ruolo. Spesso si ha la tendenza a voler strafare o a voler restare sopra le righe, con l’idea che questo aiuti a creare la nostra personalità, mentre non ci rendiamo conto che rischia di ottenere l’effetto opposto: imbrigliarla in schemi che non ci appartengono e a cui vogliamo conformarci, ma che non parlano di noi. Come fare quindi per costruire il nostro stile?

Fuggi l’omologazione

È bello avere le stessa maglietta, o gli stessi jeans della nostra amica del cuore, ma non è detto che come stanno a lei stiano anche a noi. In altre parole, un capo, per quanto possa essere di moda, potrebbe non fare per noi. Perché quindi metterlo per forza? Non denota maggiore personalità cercare qualcosa che non sia omologato alla massa? Se proprio vogliamo sentirci parte del gruppo, lavoriamo con gli accessori: scarpe, gioielli, fermacapelli, occhiali possono aggiungere dettagli al nostro look senza penalizzare il nostro look.

Evita il mainstream

Tutte le vostre amiche si servono nel medesimo negozio, che magari vende capi di qualità mediocre a portata di paghetta. Bene: perché non provare, con quella stessa paghetta, a fare un giro in un negozietto second hand o vintage?

Questo genere di negozi hanno spesso una scelta di capi che hanno una storia, un vissuto, che possiamo acquistare con cifre molto contenute e che contribuiranno a costruire il nostro look in modo unico, senza contare il fatto che, soprattutto se vintage, potrebbero essere stati realizzati con un’attenzione decisamente maggiore alla qualità delle finiture e del tessuto.

Mostra la tua personalità

L’abbigliamento è un modo che abbiamo per esprimerci, per far vedere chi siamo, come siamo, cosa ci piace, come la pensiamo e questo va al di là di una semplice scritta su una t-shirt. Trasmettere il nostro modo di essere può essere un’arma potente e molto contagiosa: lo stile che creiamo da noi, senza omologarci a canoni che non ci appartengono, sarà una delle chiavi di fare di noi delle leader… anche per quanto riguarda lo stile!