Gli zaini per la scuola non sono tutti uguali: devono avere caratteristiche ben precise per offrire il massimo comfort. Ecco quali

Colorati, divertenti, alla moda, ma anche prodotti capace di resistere e che proteggano la schiena dei giovani studenti: lo zaino per la scuola è una di quelle spese che tutte le famiglie devono affrontare in vista dell’inizio dell’anno scolastico e in commercio ci sono davvero tantissimi modelli.

Ma quale scegliere? Stabilire su che marca e tipologia di zaino dirottare la propria attenzione non è così facile e banale come si potrebbe pensare, perché le valutazioni da fare sono molte e dipendono anche dalla tipologia di scuola, dall’età di chi lo dovrà usare e dalla durata dell’orario.

Poi, ovviamente, si devono cercare modelli particolarmente solidi e durevoli, realizzati in materiali di alta qualità e che possano resistere non solo al peso ma anche all’uso continuativo.

Tutto quello che dobbiamo sapere per scegliere lo zaino giusto per la scuola dei nostri figli e i modelli migliori suddivisi per età.

Come scegliere lo zaino per la scuola: la guida

Prima dell’inizio della scuola sono tantissime le cose a cui devono pensare le famiglie: dall’acquisto dei libri per l’anno successivo, a quello del materiale scolastico. Per chi vuole evitare ogni stress e ricevere tutto comodamente a casa, Amazon mette a disposizione un’area dedicata non solo per ordinare i volumi per ogni classe, ma anche per acquistare tutto ciò di cui si ha bisogno.

Clicca qui per acquistare tutto il materiale per il ritorno a scuola di tuo figlio!

Ma se scegliere quaderni, penne, astucci è piuttosto facile e dipende molto dalle linee guida di ogni insegnante e dai gusti di ogni bambino, stabilire quale zaino acquistare è un po’ più complesso, perché le variabili sono tante.

In generale bisogna valutare attentamente alcuni parametri qualitativi: come tessuto, schienale, la tipologia di spallacci e la capienza.

Sempre meglio scegliere un tessuto che sia resistente ma anche – se possibile – idrorepellente e di alta qualità, che possa sopportare l’uso continuativo e il peso elevato dei libri e di altro materiale che serve a scuola.

Lo schienale deve essere ergonomico così come è bene che gli spallacci siano larghi e confortevoli, ma anche regolabili per potersi adattare a ogni bambino o ragazzo. Se hanno anche una cintura, poi, permettono di aderire al meglio e di distribuire il peso.

Uno zaino più capiente permette di portare con comodità tutto, senza doversi preoccupare di non riuscire a far stare ogni cosa. Quando si sceglie lo zaino, infine, potrebbe essere necessario capire anche come è strutturata la scuola: spesso quelle a tempo pieno non fanno portare avanti e indietro il materiale, ma il fine settimana è necessario tornare con tutti i libri e i quaderni a casa, quindi, sarà utile uno zaino molto grande.

Il modello con il trolley, infine, potrebbe andare bene per la scuola primaria di primo grado, ma potrebbe non essere gradito per gli studenti di medie e superiori.

Gli zaini si possono acquistare online e far arrivare comodamente a casa proprie: la guida ai migliori modelli per elementari, medie e superiori.

Zaini per la scuola elementare: i modelli migliori

Le fantasie sono le più disparate, da scegliere in base ai gusti personali di ogni bambina e bambino, la qualità è altissima e promettono di durare a lungo, anche agli “stress test” a cui vengono sottoposti dall’uso continuativo e dal peso dei volumi.

Tra i prodotti da tenere in considerazione per il ritorno a scuola c’è lo zaino di Baagl, proposto in tantissime fantasie differenti, è dotato di schienale ergonomico, cintura toracica ed elementi riflettenti. Ha tre scomparti separati, compreso uno per notebook fino a 15 pollici, inoltre ha la tasca laterale per conservare la borraccia. Gli spallacci, poi, sono imbottiti e regolabili. Viene consigliato da un’altezza di 135 centimetri e ha elementi riflettenti per essere visti anche al buio.

Zaino Baagl In tantissime fantasie diverse, comodo ed ergonomico

Molto amato dagli utenti anche lo zaino di Asge, realizzato in materiale leggero: impermeabile, non sbiadisce, inodore, ecologico e sano, è anche ergonomico con spalline regolabili e uno schienale comodo. Inoltre, è dotato di diverse tasche, ha lo spazio per riporre l’acqua e viene proposto con fantasie davvero accattivanti.

Zaino Asge Leggero, impermeabile ed ergonomico

È super capiente e molto carino lo zaino di SJ Gang con doppio scomparto (estendibile) per essere adattato alle proprie esigenze. Il dettaglio super è dato dalle orecchie che sono sollevabili dagli spallacci. Lo schienale è ergonomico, le tracolle sono imbottite e rivestite e il fondo integrato.

Zaino Asge SJ Gang Divertente, ma anche comodo e capiente, con lo scomparto estendibile

Per chi è alla ricerca di uno zaino che sia anche trolley, Seven ha pensato a un modello con spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto con un sistema di ancoraggio che permette di non strisciarli a terra quando viene portato come trolley. Lo zaino è molto capiente e ha anche una tasca frontale dotata di organizer per inserirci tutte le cose di cui si può aver bisogno nell’immediato.

Offerta Zaino Seven Zaino versatile che si trasforma in un comodissimo trolley

Amatissimo anche lo zaino Disney, con tanti design diversi, spalline imbottite e regolabili, uno scomparto principale grande e dove riporre tantissime cose e una tasca spaziosa.

Zaino Disney Comodo e bellissimo, ampio per contenere tutto

Zaini per gli studenti più grandi

Che siano agli ultimi anni di elementari, oppure alle medie o alle superiori non importa, ci sono alcuni modelli che sono pensati per gli studenti un po’ più grandi. Come quelli proposti da Jansport: le fantasie tra cui scegliere sono davvero tantissime per un prodotto che è stato realizzato in parte con materiali riciclati e che ha uno scomparto imbottito per il laptop, una tasca portaoggetti anteriore con organizer e gli spallacci curvi a s.

Zaino Jansport Ampio, bello da indossare e realizzato in parte con materiali riciclati

Non solo per la scuola, ma davvero per ogni occasione lo zaino The North Face, pensato per gli adulti, è la scelta di molti ragazzi per portare i libri (soprattutto alle superiori). Va benissimo anche come zaino per una vacanza ed è resistente e pensato per trasportare grandi pesi, infatti ha gli spallacci comodissimi e un confortevole pannello posteriore.

Offerta Zaino The North Face Un vero grande classico per ogni situazione

Un altro grande classico è lo zaino Eastpak che si trova in tanti colori e fantasie, ha una grande tasca principale, lo schienale imbottito e gli spallacci regolabili. Oltre a una tasca anteriore, anch’essa molto grande. È un prodotto amatissimo e bestseller.

Offerta Zaino Eastpak Amatissimo, si trova in tanti colori e fantasie diverse

Tra i più venduti anche lo zaino di Fjällräven, proposto in tanti colori diversi, ha un solo scomparto e una tasca molto ampia. Tra le sue peculiarità la doppia manopola, ma è dotato anche di spallacci regolabili. Riesce a contenere moltissime cose, è resistente, ma non è troppo ingombrante.

Offerta Zaino Fjällräven Particolare, non ingombrante ma capiente

Nero (ma si trova anche in altri colori), lineare e molto comodo anche lo zaino di Puma con scomparto principale e una grande tasca in cui riporre tutto ciò che serve per la scuola. Anche per questo prodotto gli spallacci sono imbottiti e regolabili.

Zaino Puma Uno zaino molto minimal pa comodo e resistente

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.