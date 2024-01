Gli indispensabili: cosa portare con sé in gita scolastica

Cosa mettere nello zainetto di nostro figlio, in base al tipo di gita con la scuola: tra quello che serve per lo svago e ciò che serve per lo studio.

Fonte: iStock

Prima che il nostro bambino parta per una gita scolastica, dobbiamo accertarci che abbia con sé tutto il necessario per trascorrere una giornata all’aria aperta. Qui vedremo quali sono le cose davvero indispensabili, da far mettere ai nostri figli nello zaino, prima di partire con la scuola.

Prima raccomandazione è quella di leggere insieme a lui/lei le linee guida date dagli insegnanti, in quanto questi ultimi avranno presente, meglio di noi, come saranno scandite le giornate, quali saranno i programmi, cosa verrà eventualmente offerto, e così via.

Ora distingueremo, per tipo di gita scolastica, gli indispensabili da portare con sé.

Gli indispensabili per una gita di un giorno

Molto spesso, le scuole organizzano delle giornate dedicate alla conoscenza o all’esplorazione di qualcosa che si sta studiando in classe. Andare ad un museo, ad una mostra, ad uno spettacolo, oppure ad un bioparco, ad esempio, possono essere dei modi per fissare nella mente dei bambini qualcosa che neanche con i compiti a casa si riesce ad approfondire.

Vedere nel concreto quanto si studia nelle aule, rende l’apprendimento più semplice oltre che divertente ed interessante.

Ecco gli indispensabili per una breve gita di un giorno:

una bottiglietta d’acqua una piccola merenda un leggero pranzo al sacco un pacco di fazzoletti un pacco di salviette inumidite un piccolo cambio un disinfettante mani

Con la bella stagione, altri indispensabili sono:

un berretto una protezione solare uno spray contro gli insetti una piccola asciugami.

Sempre bene confrontarsi con gli insegnanti e, nel caso, mettere nello zainetto di nostra figlia/o un kit di pronto soccorso.

Fonte: iStock

Cosa portare in gita, per studiare e divertirsi

In gita possono esserci dei momenti deputati allo studio ed altri allo svago. In entrambi i casi può essere necessario portarsi qualcosa da casa. Per questo, è importante leggere con cura quanto viene segnalato sul diario, dagli stessi insegnanti.

In via precauzionale, potrebbero servire:

un quaderno un astuccio il diario una piccola rubrica con i numeri telefonici utili una copia del documento di identità.

Per i momenti di gioco libero all’aria aperta, si potrebbero portare un pallone gonfiabile o un frisbee leggero, come anche delle carte da gioco. Utile sia per i momenti di libertà che per quelli di studio, potrebbe essere una macchina fotografica, da usare con il consenso dei docenti e delle docenti, nei contesti da loro stabiliti.

Fonte: iStock

Cosa portare in gita: varie ed eventuali

Ci sono poi tante cose che potrebbero essere indispensabili durante una gita scolastica, ma che dipendono molto dal tipo di gita e dalla stagione. Ad esempio, un piccolo ombrello od un poncio con annesse calosce. Le pillole per il mal di auto, di pullman, dopo aver avvisato anche gli adulti che li accompagneranno. Costumi da bagno, accappatoi in microfibra e cuffia, se fosse previsto un tuffo in piscina come dei giochi d’acqua in un parco tematico. Palloni da calcio o da pallavolo, se ci fossero dei campi sportivi nei quali i ragazzi possano giocare in sicurezza. Ma anche delle torce, dei walkie-talkie, in caso di gite nella natura. Infine qualche moneta potrebbe essere utile se fossero previsti dei giri in mercatini o negozietti di souvenir.

Il nostro consiglio è di stilare una lista con l’avvicinarsi della data e, man mano, di inserire gli oggetti dentro lo zainetto, anche per appurare che ci entri tutto e che non risulti eccessivamente pesante per nostra figlia/o. Infine, scrivere la lista di ciò che si è effettivamente inserito nello zaino e metterla nella tasca. In tal modo, a fine giornata, nostra figlia/o potrà verificare di aver riposto nuovamente nello zaino quanto portato ed utilizzato, senza perdere cose che difficilmente si potranno recuperare in un secondo momento.