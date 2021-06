Sostenibilità: 5 documentari da vedere assolutamente

editato in: da

Se si vuole cominciare a vivere in modo più sostenibile, attento all’ambiente e a chi ci vive, un ottimo modo è quello di informarsi. Per farlo, oggi ci sono tantissimi mezzi: dai profili Instagram che divulgano notizie a tema sostenibilità, alle app e siti web utili da consultare.

Un altro modo semplice e veloce per mettersi al passo è quello di guardare qualche documentario, utile ad approfondire le tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente. I docufilm sulla sostenibilità presenti sulle maggiori piattaforme di streaming sono tanti: eccone qualcuno da non perdere assolutamente.

Moda

The true cost

“The true cost of fashion” è un docufilm che, personalmente, dal momento che lavoro campo della moda, mi ha segnata: da quando l’ho visto, non ho potuto evitare di prendere una posizione. È stato da allora che ho deciso che non avrei mai più fatto parte dell’ingranaggio del fast fashion, né per quanto riguarda me, né, se posso evitarlo, per chi mi sta intorno. Reso disponibile fino a qualche anno fa su Netflix, adesso potete guardarlo sul suo sito ufficiale.

Si tratta di un docufilm che punta i riflettori su quello che nessuno vede nel mondo della moda, sia fast fashion che non. Personalmente, consiglio vivamente di guardarlo, soprattutto se abbiamo l’abitudine di fare passeggiate in città con soste periodiche nelle catene di abbigliamento low cost.

Food

Cowspiracy

Docufilm molto interessante disponibile su Netlix, stimola a guardare in modo oggettivo al consumo di carne che viene fatto a livello mondiale a a quello che questo comporta in termini di costi ambientali. È molto interessante e, anche se non abbiamo intenzione di diventare vegani, fa venire voglia di cominciare a tagliare un po’ il consumo di carne a cui siamo abituati in modo ormai quasi meccanico. Come sempre, se si conoscono gli effetti delle proprie azioni e delle proprie scelte, ci si comporta di conseguenza.

Seaspiracy

Realizzato sull’onda di Cowspiracy e disponibile su Netflix, questo docufilm riguarda i danni prodotti dal sistema di pesca indiscriminato che sta uccidendo l’ecosistema marino. Consiglio: se siete di stomaco debole, evitate di guardarlo, perché ci sono scene forti. Anche qui, se conosciamo certi retroscena, possiamo orientare meglio le nostre scelte.

Ambiente

Before the flood

Realizzato da Leonardo di Caprio, da anni ormai in prima linea nella difesa dell’ambiente, è un docufilm che tratta in modo molto dettagliato il problema del riscaldamento globale, analizzandone le cause, le conseguenze e proponendo anche delle soluzione avanguardiste.

Years of Living Dangerously

Serie televisiva disponibile sul canale del National Geographic, premiata agli Emmy Awards e che ha coinvolto personaggi del calibro di Gisele Bündchen, Arnold Schwarzenegger, America Ferrera, Jack Black e vari altri volti noti del cinema americano, che mostra i disastri a cui andremo incontro se non cominciamo seriamente a fare qualcosa di concreto per il nostro pianeta.

Il mondo in mano nostra: cominciamo a volergli più bene. Basta anche un piccolo gesto.



