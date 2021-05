Leonardo DiCaprio, una casa da (quasi) 6 milioni per una persona speciale

editato in: da

Una casa da quasi sei milioni di euro (7,1 milioni di dollari) per una persona speciale: l’ha acquistata nel quartiere di Los Angeles di Los Feliz l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio per la madre.

La proprietà è in stile coloniale spagnolo e risale al 1928, precedentemente è stata abitata anche da altre star del mondo dello spettacolo, a partire dai precedenti proprietari da cui l’attore ha acquistato la dimora: ovvero Jesse Tyler Ferguson, noto tra i suoi tanti ruoli per quello di Mitchell Pritchett nella serie tv Modern Family, e il marito avvocato Justin Mikita che l’avevano comprata nel 2013. Nel 1998, invece, era stata acquistata da Gwen Stefani e dall’allora marito Gavin Rossdale.

L’abitazione è stata comprata dall’attore Premio Oscar per la madre Irmelin Indenbirken, con la quale ha un bellissimo rapporto e che è stata spesso vista sfilare con lui alle premiere. Ed è stato proprio DiCaprio ha raccontare del loro rapporto, lo ha fatto anche nel 2016 quando ha vinto il Premio Bafta per The Revenant affermando: “C’è una persona che devo ringraziare, non sarei qui se non fosse per mia madre – aveva raccontato -. Io non sono nato in una vita di privilegi, ma sono cresciuto in un quartiere molto duro di East Los Angeles. Questa donna ha guidato ogni giorno per tre ore per farmi frequentare una scuola diversa e mostrarmi che, al mondo, c’erano anche altre opportunità».

La casa acquistata da DiCaprio è molto grande: al suo interno si possono contare quattro camere da letto e cinque bagni, una biblioteca e un soggiorno con camino in pietra e soffitti molto alti. All’esterno si trovano una piscina, un centro benessere e una sala per praticare meditazione e yoga. Si accede all’abitazione attraverso un vialetto circondato da verde e vi è un ampio garage da cui si accede all’interno.

Non è il primo acquisto di questo tipo che fa l’attore, che nel 2018 ha comprato una proprietà (sempre risalente agli anni Venti) nella stessa zona di Los Angeles, ma questa volta per il padre George DiCaprio, la matrigna Peggy Ann Farra e la nipote di Leonardo DiCaprio: Normandie.

Acquisti pensati per la famiglia, ma non solo perché è noto anche il suo interesse concreto per la tutela dell’ambiente. Di Leonardo DiCaprio si è parlato molto negli ultimi giorni anche per l’impegno che ha preso di donare 43milioni di dollari (ovvero circa 35milioni di euro) per alcuni progetti di conservazione delle isole Galápagos.