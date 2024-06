Gwyneth Paltrow vende la villa esagerata per quasi 30 milioni di dollari

Fonte: IPA Gwyneth Paltrow vende la villa di Los Angeles

È tempo di cambiamento per Gwyneth Paltrow. La celebre attrice ha messo in vendita la sua mega villa da oltre 12.000 piedi quadrati (che corrispondono a più di 3.500 metri quadrati), acquistata nel quartiere Brentwood di Los Angeles con il suo ex marito Chris Martin, frontman dei Coldplay dal quale ha avuto i figli Apple e Moses. Un modo per tagliare i ponti col passato, ma anche per “fare cassa” vista l’assurda cifra di vendita: si parla di quasi 30 milioni di dollari.

Gwyneth Paltrow vende la villa acquistata con l’ex marito

L’attrice Premio Oscar ha un legame speciale con la villa che si erge nel Mandeville Canyon, prestigiosa zona di Los Angeles nella quale aveva “messo radici” insieme all’ormai ex marito Chris Martin. La Paltrow è stata sposata con il frontman dei Coldplay per 10 anni, fino alla separazione avvenuta nel 2014. Problemi di inconciliabilità, come spesso accade, che comunque non hanno impedito alla coppia di restare in ottimi rapporti, sia per il sentimento di amicizia che continua a legarli che (se non soprattutto) per l’amore per i due figli, Apple e Moses.

La maxi villa di Los Angeles è stata anche il nido d’amore con il secondo marito, il produttore e scrittore Brad Falchuk che ha sposato nel 2018 e nella quale si era trasferito insieme alla moglie e ai figli di lei. A confermare la decisione della Paltrow di vendere la proprietà costruita nel 1950 e poi ristrutturata dal precedente proprietario nel 2009 è stato il Wall Street Journal, notizia confermata poi dall’agente immobiliare di lusso Lea Porter che si sta occupando della vendita.

I dettagli della villa da quasi 30 milioni di dollari

Vendere tutto è certamente un modo per rompere col passato, ma assicura alla Paltrow un ritorno economico niente male. Al momento dell’acquisto con l’ex marito, la coppia aveva speso “appena” 9,95 milioni di dollari mentre adesso la proprietà da 8 camere da letto e 11 bagni (incluso il grande parco attorno) è in vendita a una cifra esorbitante: ben 29,99 milioni di dollari.

La villa di Brentwood è un vero gioiellino del lusso made in Los Angeles. Situata in uno dei quartieri più esclusivi del circondario – basti pensare che lì vivevano celebrità del calibro di Marilyn Monroe -, come riporta il Wall Street Journal l’esterno dell’edificio di si ispira alla classica architettura californiana. Dopo aver percorso il vialetto, ci si ritrova dinanzi a una costruzione a un solo piano ricoperta da una distesa di mattoncini grigi e circondata da un cortile ricco di verde.

Entrando dalla porta d’ingresso si accede a un grande corridoio piastrellato in bianco e nero e con porte alla francese, da qui si giunge nell’ampio soggiorno con pareti rivestite in legno bianco con librerie incorporate e, elemento di gran classe, anche un rustico camino a legna. La Porter ha detto al Wall Street Journal che la proprietà è stata ristrutturata per essere ad alta tecnologia: è dotata, infatti, di filtri a sedimentazione e di un sistema di blocchi di carbonio attivo per ottenere acqua potabile.

Uno dei pezzi forti dell’intera residenza è, senza dubbio, la cucina con i suoi soffitti altissimi, enormi finestre che rendono l’ambiente arioso e luminoso, ancora il pavimento a piastrelle bianche e nere a nido d’ape e una grande isola di marmo. Da grande appassionata di ricette, la Paltrow ha inserito nel suo “regno” anche una libreria per tenere i suoi libri preferiti sempre con sé, oltre che un forno a legna.

La parte esterna non è da meno. Potrebbe mancare una grande piscina in una villa di lusso come questa? Ovviamente no, circondata come ci si potrebbe aspettare da un enorme giardino ricco di alberi e piante da fiore. Non troppo lontano si ergono la guest house che l’attrice ha fatto costruire di recente, una cantina, un ufficio, una palestra, una sala giochi e persino una sala cinema/teatro.